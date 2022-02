Un foc que va declarar-se poc abans de la mitjanit de dilluns ja ha cremat unes 400 hectàrees a l'Alt Empordà. Les tasques d'extinció de l'incendi han activat fins a 40 dotacions de Bombers. La tramuntana ha empès les flames ràpidament en direcció al Cap de Creus i el cap de l'incendi ha avançat fins gairebé tocar a mar. L'incendi ha obligat també a tallar la carretera GI-614 de Roses a Cadaqués, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).



L'incendi forestal de Roses ha obligat a confinar 14 persones en un hotel i a evacuar-ne tres més en un segon establiment. Les primeres 14 es troben a l'Hotel Ciutat de Vacances i bona part són treballadors del lloc. Els tres evacuats són membres d'una mateixa família, a qui se'ls ha portat a l'Hotel Cala Joncols. Els Bombers continuen treballant en l'extinció de les flames. La tramuntana i la situació de la vegetació per la sequera estan dificultant l'extinció. Es concentren ara en poder estabilitzar els dos flancs: el dret per la proximitat de les cases, i l'esquerre, molt llarg i que es podria obrir cap a Cadaqués i el Port de la Selva.



En les tasques d'extinció hi col·laboren efectius dels Agents Rurals, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Roses, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu, així com unitats de les ADF de la zona. Per últim, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya Infocat en fase d'alerta, pel fort vent que bufa a la zona de l'incendi.