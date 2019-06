L’incendi que va començar dimecres a la Ribera d’Ebre encara no està estabilitzat, si bé ja no té “fronts actius potents”, segons ha assenyalat el cap de l’operatiu de Bombers de la Generalitat, l’inspector Antoni Ramos. El foc, que afecta municipis com Vinebre, Ascó o la Torre de l’Espanyol, acumula unes 6.500 hectàrees arrasades, més de les que s’han cremat al conjunt de Catalunya en el global dels cinc anys previs. La jornada d’aquest divendres es preveu encara crítica, bàsicament perquè és el “pitjor dia” de l’onada de calor, segons ha advertit el conseller d’Interior, Miquel Buch, des del Centre de Comandament de l’incendi, instal·lat a Vinebre.



El conseller ha comentat que cal evitar que el foc adquireixi una “dinàmica de creixement”, ja que té un potencial per arribar a les 20.000 hectàrees. També ha afegit que "un dels pitjors enemics" que podrien tenir els serveis d'emergències i equips d'extinció és que s'originés un altre incendi important en un altre punt de Catalunya. Segons van avançar els Agents Rurals dijous, l’origen de l’incendi seria la combustió d’un femer en una granja de pollastres.



Antoni Ramos, de la seva part, ha explicat que durant el divendres l’objectiu dels equips d’extinció és "rebaixar la intensitat al màxim possible" al costat nord del flanc dret de l'incendi, però ha assegurat que encara és d'hora per considerar la seva estabilització. Ha afirmat que durant la nit han aconseguit els objectius que s'havien marcat i que han aconseguit arribar a "punts d'emplaçament a la banda nord del flanc dret" per a les dotacions terrestres, on prioritzaran les tasques d'extinció. Dijous no era possible col·locar els vehicles en aquest punt, però durant la nit la intensitat del foc ha baixat i han pogut accedir i "crear zones segures" des d'on treballar, ha detallat Ramos. A banda de les temperatures elevades, durant la jornada també es preveu l’entrada de vent de sud, un element que podria complicar la situació.



Durant la nit i la matinada d'aquest divendres, uns 400 efectius de Bombers de la Generalitat, de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i de les Brigades de Reforç d'Incendis Forestals (BRIF) han treballat en l'incendi, i a partir de les 7 hores s'han començat a incorporar de manera gradual els mitjans aeris. De moment, els Mossos d'Esquadra mantenen cinc carreteres tallades: la C-12 -entre Maials i Flix-, la T-703 -a la Palma d'Ebre -, la C-233 -entre Bovera i Flix-, la T-714 --a la Torre de l'Espanyol-, i la T-2237 -entre Vinebre i la Palma d'Ebre-.