L'onada de calor registra el primer gran incendi de Catalunya. Crema milers d'hectàrees a Vinebre (Ribera d'Ebre) i ja és el més gran des de 2012, amb entre 4.000 i 5.000 hectàrees cremades. Els bombers treballen intensament per provar d'aturar-lo, en unes condicions climàtiques adverses per les altes temperatures i la falta de pluja, amb un incendi que té un potencial d'arribar fins a les 20.000 hectàrees, segons va alertar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch.



Fins a 28 veïns de la comarca han hagut de passar la nit en un alberg d'emergència a la localitat de Flix a causa de les flames, mentre uns altres 17 s'han refugiat a cases de particulars. El director general d'Extinció d'Incendis, Manel Pardo, ha avisat que ha estat una nit "molt dura" i que, tot i que pensaven que durant el matí d'aquest dijous podrien tenir el foc estabilitzat, no ha estat així, ha lamentat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi de l'autocombustió en un estercoler com a possible causa.

Els bombers han treballat durant la matinada amb unes 80 dotacions terrestres i es preveu la incorporació d'un helicòpter de comandament, un bombarder i tres avions de vigilància i atac. Posteriorment s'incorporaran tres helicòpters bombarders més, un altre de comandament i tres hidroavions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La Unitat Militar d'Emergències ha arribat durant aquesta matinada per col·laborar en els treballs d'extinció, amb 120 efectius i nou vehicles del Batalló d'Intervenció, amb base en Saragossa.



Al llarg de la matinada els Bombers han reforçat l'atac al costat esquerre amb l'objectiu d'aturar l'incendi a tocar de la carretera C-12 i així centrar-se posteriorment en la part dreta. Encara que la humitat hagi augmentat i les temperatures hagin baixat durant la nit, els Bombers esperen que durant la jornada d'aquest dijous les temperatures tornin a pujar, la qual cosa suposarà una situació de "risc extrem", han alertat.

A conseqüència del foc, aquest matí continuen tancades al trànsit cinc carreteres: la T-714, entre la Torre de l'Espanyol i Cabacés, la T-2237, de Vinebre a la Palma d'Ebre, la T-703, de La Palma d'Ebre a la C-233, la C-233, de Bovera a Flix, i la C-12, de Maials-Flix. Es tracta d'un dels pitjors incendis dels últims 20 anys a Catalunya.



El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat aquest matí fins al centre de comandament de l'incendi forestal, situat a Vinebre, per seguir les labors d'extinció i reunir-se amb les autoritats locals.