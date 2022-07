Incertesa fins a darrera hora sobre la taxa turística valenciana a pesar de les xifres rècord de visitants

La temporada turística està sorprenent tothom. I és una sorpresa en positiu. Si les previsions parlaven d’una recuperació progressiva després de l’aturada pandèmica, a l’hora de la veritat, l’ocupació hotelera al País Valencià frega el 96% respecte al 2019, l’any en què van batre’s tots els rècords amb 9,5 milions de visitants. I si es tenen en compte altres factors, com les pernoctacions o la despesa per persona, fins i tot podrien superar aquell any.

Amb tot, per l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), principal patronal del sector turístic i que té el seu origen en la superpotència turística que és Benidorm, "la situació econòmica no dona treva i el panorama es complica a mesura que passen les setmanes i totes les autoritats econòmiques i acadèmiques anuncien uns mesos, sinó anys, molt difícils" i, per tant, demanen als polítics valencians que "per responsabilitat" aturen sine die la tramitació de la nova taxa turística que les Corts han d’aprovar dijous 14 de juliol, ja que "no és el moment".

"Em costa molt d’entendre la seua posició –explica el diputat d’Unides Podem Ferran Martínez, qui ha estat en la negociació de la norma-, ja que els vam oferir participar en la redacció de la llei. Una mesura que està pràcticament a tot Europa, que ja està implantada a Catalunya i Balears, que s’està estudiant a Andalusia i Canàries i que, tard o d’hora s’acabarà aplicant ací. Però el debat va ser impossible, no van voler eixir del no a qualsevol proposta".

Una altra de les negociadores de la llei, la síndica de Compromís, Papi Robles, assegura que la norma inclou algunes reivindicacions històriques de l’Hosbec, com la taxació als creuers, però coincideix amb Martínez amb la impossibilitat de diàleg. "En certa forma, han decidit apostar-ho tot a una victòria de la dreta l’any que ve, ja que el PP ja ha promès que derogarà la taxa així que entre al govern", explica Robles.

Canvi de postura socialista

Però Hosbec i la resta de patronals turístiques no es troben soles amb el PP en aquesta oposició a la taxa turística. Importants sectors del PSPV, encapçalats pel Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que ha estat una de les veus del Govern que més crític ha estat amb la proposta. En seu parlamentària va assegurar que "només el 44% dels establiments pagaran l’impost" –ja que la gran majoria, segons aquesta dada, serien allotjament irregulars, un percentatge altíssim, si es té en compte la guerra que el seu departament lliura contra l’economia submergida. També va defensar que "si el que és busca és la descarbonització del turisme" caldria apuntar fiscalment als viatges en avió, que són "qui més contaminen".

L’alarma, però, va disparar-se la setmana passada, quan la síndica del PSPV, Ana Barceló, va deixar caure que no estava clara la direcció del vot socialista en l’aprovació tramitació de la norma prevista per a dijous 14 de juliol i va proposar un ajornament de la votació. Malgrat que Barceló encara no ha rectificat públicament, veus pròximes als socialistes asseguren el vot afirmatiu del partit, almenys en aquest primer tràmit. En bona mesura perquè el gest contrari implicaria rebutjar una normativa redactada i presentada pel seu mateix grup, després d’una dura negociació amb els seus aliats del Botànic.

"La llei es va acordar durant les negociacions pressupostàries de l’any passat i va ser a canvi d’altres coses que els socialistes ja van aconseguir"

El canvi de portaveu –la taxa va ser negociada per Manolo Mata, qui va dimitir a finals d’abril- i la voluntat d’escenificar certa distància amb els seus aliats per "guanyar centralitat política", serien les explicacions a aquests colps de volant.



Robles també està segura del suport socialista. "Seria molt estrany i fer una passa en fals de conseqüències imprevisibles. La llei es va acordar durant les negociacions pressupostàries de l’any passat i va ser a canvi d’altres coses que els socialistes ja van aconseguir. Suposaria un risc massa gran de no poder tancar futurs acords".

A més, tant valencianistes com Unides Podem, destaquen que l’actual redactat de la llei inclou nombroses aportacions socialistes, com el fet que aquest siga un impost municipal i, a més voluntari, o siga el que els consistoris poden decidir si aplicar o no. També és molt limitat econòmicament, ja que només es cobraran les primeres set pernoctacions, amb una quantitat variables que anirà des dels dos euros per als hotels de més categoria fins als cinquanta cèntims en els càmpings. Així doncs, el màxim que es podrà arribar a pagar de taxa turística, seran catorze euros.



Amb tot, la incertesa feta pública pels socialistes implica un nou front de discòrdia dins del Botànic, quan les ferides per la dimissió de Mónica Oltra encara no s’han tancat i la confiança entre socialistes i valencianistes es troba més baixa que mai.