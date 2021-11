"Cal governar bé Catalunya i, alhora, comprometre's a celebrar un nou referèndum ben aviat i sense més adjectius". El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, concreta a Aprenentatges i una proposta (Ara Llibres) la seva estratègia per a l'independentisme. Cuixart creu que la societat civil s'ha de mobilitzar per pressionar els polítics amb l'objectiu que tornin a organitzar un nou referèndum, "tant si a l'Estat li plau com si no". "Això és el 'Ho tornarem a fer': votar tantes vegades com calgui".



El líder de l'entitat cultural vol que la proposta s'entengui que neix des de la societat civil i que es dirigeix a la pròpia ciutadania. Així mateix, Cuixart aposta perquè l'estratègia no-violenta passi per la "desobediència institucional". El llibre ha arribat a les llibreries aquest dimarts.



Cuixart desgrana la seva idea de tornar a celebrar un referèndum, "sense adjectius", perquè entén que és el que genera "més consens" entre la societat. En aquest sentit, el pres polític indultat subratlla que "la unilateralitat o la multilateralitat, o com en vulguin dir, hauran de ser part de l'estratègia compatida". El president d'Òmnium afegeix que cal "estudiar i fer evolucionar" el concepte de "desobediència institucional de caràcter civil".

Així, Cuixart defensa que cal fer un "pas endavant" en el camí que va obrir l'1-O, i "pujar un graó". "Cal encarar, més d’hora que tard i seriosament, l'estratègia no-violenta, l'estructuració i l'empoderament d'un moviment conscient de desobediència civil". L'activista avisa que "tot això demanarà temps". De fet, Cuixart concreta que aquesta estratègia ha de ser "organitzada" i "cada vegada més extensa i decidida", per passar de la "deslegitimació de l'Estat" a l'empoderament "real".

Per a Cuixart calen "dinàmiques de desconnexió real i concretes" vers l'Estat i un enfortiment d'estructures cíviques "encara més potents i massives" de les que té Catalunya

En aquesta línia, el president d'Òmnium remarca que calen "dinàmiques de desconnexió real i concretes" vers l'Estat, un enfortiment d'estructures cíviques "encara més potents i massives" de les que té Catalunya, i "més determinació". Cuixart també adverteix que també serà necessària una "assumpció de les conseqüències" d'aquesta estratègia. "Quina capacitat de resistència estem disposats a mantenir nosaltres? Quanta més gent a la presó?", apunta al llibre.



El líder de l'entitat cultural reconeix que el 2017 no hi havia cap proposta estructurada per dur a terme una estratègia de desobediència institucional o civil no-violenta: ni per fer vagues, boicots, accions de no-cooperació amb l’Estat, de desobediència civil o d'intervenció pacífiques. "No hi ha hagut, fins ara, accions instrumentals amb la intenció de crear pressions a l’Estat mitjançant la coerció no-violenta", ha lamentat.

Diàleg i confrontació

Cuixart també desglossa al llibre que la defensa permanent del diàleg ha de ser "compartida" amb la via de la confrontació amb l'Estat. Això sí, assevera que la taula de negociació serà "útil" si ho és en el marc d’una "estratègia compartida pel conjunt del sobiranisme". Si no, considera que serà una "cortina de fum" que "no durà enlloc més que a la frustració". Alhora, avisa que la confrontació "serveix de poca cosa en el llarg termini" si no està "amarada" d'una "coherència irrefutable". "Confrontar-se amb l’Estat i ser-ne més no són objectius antagònics, sinó complementaris. Ni confrontar de manera decidida no porta a perdre, ni la voluntat de diàleg no és cap símptoma de fragilitat. Al contrari", conclou.



Cuixart també considera "desesperant" la "pueril tirada a la desconfiança" que tenen els partits quan es tracta "d’afers de país". Sigui com sigui, el president d'Òmnium remarca que l'objectiu de l'independentisme passa per "ser-ne més i més determinats", a més de treballar amb "l’únic límit ètic i estratègic" de "no respondre amb violència a la violència de l’Estat", i "sense renunciar a cap via democràtica", inclosa la unilateralitat.



Finalment, Cuixart insisteix que reconèixer que l’Estat "se sap fort" és "important per poder-lo vèncer". En aquesta línia, i amb voluntat pedagògica, l'activista reitera que el poder que ha acumulat l'independentisme fins ara "no s’ha traduït en força". "La potència de l’1-O anirà agafant encara més força amb el pas dels anys", afirma a l'obra.