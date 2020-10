Breu i sense fer massa soroll, en comparació amb les darreres visites del monarca. Així han estat les protestes contra la presència del rei Felip VI a Barcelona d'aquest divendres, que des de fa tres anys és sinònim de mobilitzacions de rebuig. Les marxes antimonàrquiques que el passat juliol van omplir les vinyes de Poblet de gent, ara han tornat a la capital catalana i a més, en un octubre ple d'efemèrides que, de moment, sembla que no estan retornant el moviment independentista als carrers amb la mateixa força que abans de la pandèmia. El monarca ha assistit a l'acte de clausura de la Barcelona New Economy Week a l'Estació de França, acompanyat del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



Crits i banderes han anat omplint el Pla de Palau de centenars de persones: "Catalunya no té rei", clamaven. L'enorme dispositiu policial ha fet impossible que els concentrats s'apropessin per l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a l'Estació de França, on se celebrava l'acte amb la presència del monarca i el president espanyol. Tots els accessos, des del parc de la Ciutadella fins al Pla de Palau, han quedat perimetrats pels Mossos d'Esquadra, una imatge que recordava a la visita de Sánchez durant el Consell de Ministres a la Llotja de Mar el 2018. Aquest cop, però, amb molta menys gent als carrers i sense la intensitat dels aldarulls d'aleshores.

"Ja vam veure durant el tercer aniversari de l'1 d'octubre que no va haver-hi molta gent al carrer. Jo crec que la gent necessita una raó per sortir" apunta la Iolanda Montllor, una jove que ha assistit a les concentracions per protestar contra la monarquia. Recorda que l'any passat el que va portar a la gent a sortir als carrers va ser l'organització d'un Tsunami Democràtic que "ha desaparegut": "Falta una organització més constant", apunta.



La protesta ha desplaçat la cadena humana convocada per partits i entitats independentistes des del monument de Colom fins a la part final de la Via Laietana, reduint el traçat a causa de l'ampli dispositiu policial fins. S'ha fet, però no ha aconseguit atreure el protagonisme de tots els manifestants, que perseguien la primera línia de la protesta, tan a prop del monarca com els permetessin les tanques i les seves veus, abillades amb les mascaretes reglamentàries. Se n'han vist un bon ventall del nou complement del Procés: les estelades, els colors de la senyera i el negre han omplert la concentració, a banda del blau quirúrgic clàssic.

Els CDR llencen pintura al cordó policial

"Jo vinc perquè no ens sentim recolzats ni representats per aquest rei", argumenta el Pol Santandreu, qui també veu com el moviment del carrer està més apagat del que voldria. "La gent ens ha fallat per dalt, els polítics. Realment, necessitem que el Govern segueixi el mandat del poble i així puguin acompanyar els carrers", defensa. En Joan, un altre manifestant, també creu que s'ha posat un "fre de mà" per dalt: "Avui estem aquí per fer una diada de resistència, perquè el rei no pugui venir a Barcelona sense resposta". Durant la jornada, però, no s'ha sentit cap proclama pel president Quim Torra, recentment inhabilitat, com sí que s'han escoltat per la Tamara Carrasco, absolta aquesta setmana.



El guió habitual de la protesta ha revifat amb l'arribada dels CDR, que havien convocat a l'Arc de Triomf i que s'han dirigit cap a Pla de Palau fent una manifestació pels estrets carrers de Ciutat Vella. Moments després de la seva arribada, uns concentrats han llençat pintura de colors a les furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos que formaven el cordó. L'únic moment de tensió s'ha viscut als accessos del Pla de Palau, on els antidisturbis i alguns manifestants s'han encarat sense que hi hagi hagut càrregues.

Paluzie crema una fotografia del rei gegant

La concentració s'ha clausurat amb una acció de l'Assemblea Nacional Catalana a Via Laietana amb Passeig d'Isabel II cremant una fotografia del rei gegant per la mateixa presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie. Aquest cop, sense necessitat de tapar-se cap cara després de la sentència europea que avala aquesta forma de protesta. Entre l'equip tècnic que ha muntat l'escenari dels fets, un extintor reglamentari i els càntics festius dels espectadors, un Felip VI ha cremat tancat les protestes menys enceses del darrer any.