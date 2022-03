L'ANC ha aprovat el seu nou full de ruta. Els socis i sòcies de l'entitat han validat amb el 96% dels vots el document que "planteja impulsar" una llista cívica a les eleccions al Parlament. El full de ruta també aposta per proposar una candidatura unitària a les eleccions espanyoles i, si no fos possible, suggereix el vot en blanc o nul. El document de l'ANC critica les formacions independentistes, la Generalitat i el Parlament per "autonomistes".



La votació del full de ruta, que només ha rebut un 4% de vots en contra, ha comptat amb la participació total de 4.275 sòcies i socis. L'ANC farà públic el seu posicionament polític en un acte el 3 d'abril a Sant Cugat del Vallès, on explicarà el seu paper en el "futur immediat" del procés.

El document fixa els "passos bàsics" que contempla seguir l'ANC per intentar fer efectiva la independència de Catalunya en aquesta legislatura i inclou elements com liderar el moviment popular independentista, incrementar la pressió sobre institucions i partits, impulsar l'acció internacional, defensar el català, construir la defensa de la sobirania fiscal i energètica, i lluitar per la justícia social, entre d'altres.

Acusacions als partits independentistes

Així, acusa els partits independentistes i el Govern d'haver "malbaratat" la majoria obtinguda a les eleccions catalanes del 14 de febrer de l'any passat. "Les institucions autonòmiques, la Generalitat i el Parlament, són institucions captives, sotmeses, amenaçades i desgastades, que ni aprofiten el petit marge de maniobra que els queda per treballar per la independència", critica.



L'entitat liderada per Elisenda Paluzie advoca per preparar-se per a un nou embat contra l'Estat defensant la mobilització i la "lluita no violenta", a més de reiterar que el resultat de l'1-O és legítim i cal implementar-lo.

Al full de ruta, l'ANC preveu impulsar una llista independent a les eleccions catalanes "sense personalismes ni interessos de partit", tot i que assenyala que caldrà determinar els mecanismes democràtics per establir la composició d'aquesta candidatura, que haurà de ser ratificada pels socis. "S'ha acabat que la falta de respecte a la voluntat dels electors els surti de franc. Haurem de fer un ús intel·ligent del nostre vot, adaptant-ho als diferents processos electorals", afegeix el text.

L'entitat també planteja que a les eleccions municipals es promogui el vot a partits i plataformes independentistes, i es pressioni per obtenir el compromís d'aquests partits que no "regalaran més ajuntaments, consells comarcals o diputacions" a formacions contràries a la independència. Pel que fa a les eleccions a les Corts espanyoles, proposa una candidatura única amb una estratègia compartida dels partits independentistes i avisa que, si no s'aconsegueix, promourà el vot en blanc o nul.