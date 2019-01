Independentistes i socialistes mantenen el rebuig mutu a negociar els pressupostos de l'Estat i la Generalitat

Passen les setmanes i sembla complicat que el Govern espanyol presidit per Pedro Sánchez pugui comptar amb els vots dels diputats d'ERC i PDECat per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Paral·lelament, també s'augura difícil que els socialistes catalans validin els pressupostos del Govern de la Generalitat, format per Junts per Catalunya i ERC. Les posicions no s'han mogut i així ho han confirmat aquest dijous tant el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià.



En una entrevista a l'agència Efe, Iceta ha comentat que "només entrarem a negociar uns pressupostos de la Generalitat si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat". Ara mateix, ERC es manté en la intenció de ni tan sols permetre la tramitació dels pressupostos estatals, una posició que també comparteix JxCat, si bé no tothom dins el PDECat defensa la mateixa opció.



Iceta ha convidat els independentistes a "reflexionar" sobre si el possible rebuig als pressupostos podria beneficiar la continuïtat d'un govern central "dialogant i progressista" com és el de Sánchez o, en canvi, propiciar una "triple aliança de dretes" a la Moncloa. Pera Iceta, un hipotètic executiu de PP, Cs i Vox seria "absolutament conservador i reaccionari".

També en una entrevista a una agència, en aquesta cas a Europa Press, el republicà Sergi Sabrià, ha afirmat que el seu partit manté la negativa a donar suport als pressupostos generals de l'Estat perquè considera que el Govern espanyol no ha fet "cap moviment pel que fa referència als presos i als judicis, i no hi ha hagut un debat de fons" sobre la situació política de Catalunya. "Hem intentat ser molt clars per evitar equívocs, per marcar les condicions des del primer moment. En aquest cas el PSOE no s'ha mogut ni en un àmbit ni en l'altre. Ni en l'àmbit nacional ni en l'àmbit antirepressiu", ha reiterat.



Amb tot, el dirigent d'ERC admet que els comptes presentats per Pedro Sánchez "no són uns mals pressupostos". Ha afegit que contenen algunes "oportunitats" per als ciutadans, però afegeix que el Govern espanyol les pot tirar endavant mitjançant reials decrets -com en el cas de la pujada del Salari Mínim Interprofesional-, sense necessitar tenir uns comptes validades pel Congrés. Sabrià ha insistit que les mesures interessants "probablement" es deuen a "la intervenció de Podem".



Els republicans avisen que no només mantenen la seva negativa a aprovar els pressupostos en la votació final, prevista per d'aquí a unes setmanes, sinó que també s'inclinen per rebutjar l'admissió a tràmit dels comptes. "Avui seguim en el 'no' a tot. Que es moguin. Però no hi ha moviment. Per tant, sense moviment la resposta segueix sent 'no'. Nosaltres tenim clar quin és el final del recorregut d'aquests pressupostos, que, si no passa res, acabaran tombats i, en aquest 'no' també hi estarà ERC", argumenta.

Òbviament, el posicionament de Sabrià no és compartit per Iceta, que s'ha mostrat més partidari de la via plantejada fa uns dies pel dirigent del PDECat, i diputat al Congrés, Ferran Bel, que fa uns dies es va manifestar partidari de no bloquejar la tramitació dels comptes estatals per "donar més temps" per trobar una "solució política per a Catalunya". La vicepresidenta del partit, i també diputada al Congrés, Miriam Nogueras va esmenar-lo i va subratllar que la formació votarà que no als comptes de Sánchez.



Els pressupostos de la Generalitat es negocien ara mateix entre el govern i Catalunya en Comú Podem, atès que la resta de grups ja han manifestat que els rebutjaran i l'única excepció és el PSC, que depèn bàsicament del que passi amb els comptes estatals. En qualsevol cas, ara mateix l'acord entre l'executiu de Torra i els Comuns sembla lluny.