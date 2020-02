Independentistes provinents de l'esquerra demanen un "projecte d’alliberament nacional" liderat per Puigdemont

Un grup d'independentistes amb passat en formacions i espais de l'esquerra, entre els quals hi ha exmilitants d'ERC, ha demanat aquest dissabte que es creï "una candidatura de país" per a les pròximes eleccions autonòmiques catalanes que "prioritzi la independència com ha fet Carles Puigdemont". El grup, anomenat Independentistes d’Esquerra, aposta per un "projecte d’alliberament nacional" liderat per l’expresident de la Generalitat i ara eurodiputat, actualment exiliat a Bèlgica. En un acte celebrat a l’Ateneu Barcelonès, el col·lectiu ha convocat una assemblea oberta pel proper 29 de març a la capital catalana, que ha de servir per traçar una estratègia comuna, ja que consideren que la seva absència és una de les claus que explica la divisió independentista.



També ha presentat un manifest de suport a Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, així com al Consell per la República, que suma 250 signatures de suport. Alguns dels signants, que han parlat a l’acte, han demanat pràcticament de manera unànime que s'acabi la "confrontació fratricida" entre partits independentistes.



Entre ells hi havia Jordi Romeva, pare de l'exconseller i pres polític Raül Romeva. Romeva ha manifestat que "convé que els líders empresonats facilitin el seu relleu en altres persones" i ha afegit que "un empresonament llarg i injust és una venjança llarga i injusta, que condiciona i limita les possibilitats de liderar amb plenitud la lluita política".

L'exregidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona ha demanat "protegir" els partits polítics davant d'una possible il·legalització i ha indicat que la seva missió hauria de centrar-se en la gestió de les institucions. L'alcalde de Montblanc (Tarragona) i fins fa uns dies militant d'ERC, Josep Andreu, ha subratllat que la "brutalitat policial" i la "repressió" intenten impedir que es "faci efectiu el mandat de l'1-O".



En el manifest, el col·lectiu assenyala que Puigdemont "simbolitza la persistència del compromís col·lectiu amb la causa de la independència" i que el Consell per la República és la seva "expressió institucional embrionària". Entre els signants més destacats també hi ha l’exeurodiputat d'ERC Bernat Joan, l'exconseller durant el tripartit Carles Solà, l'exdiputat de la Solidaritat Catalana per la Independència Toni Strubell, i l’arqueòleg Eudald Carbonell, entre d’altres.