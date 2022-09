Indignació amb la consellera Alsina per menystenir una resolució del Parlament en el seu viatge a Israel

La consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, ha indignat col·lectius propalestins i persones solidàries amb aquest poble al final del seu viatge institucional a Israel. La raó és que en una entrevista al canal i24news, Alsina ha menystingut una resolució aprovada pel Parlament el juny passat, en què la cambra reconeixia que "el sistema que aplica Israel als Territoris Ocupats és contrari al dret internacional i equival al crim d'apartheid", a banda de condemnar "la vulneració dels drets humans i totes les pràctiques equivalents a l'apartheid contra la població palestina".

En l'entrevista, la consellera i dirigent de Junts per Catalunya ha manifestat que quan va aprovar-se la resolució -va tirar endavant a la comissió d'Exteriors gràcies al vot del PSC i dels tres grups que l'havien presentat, que van ser ERC, la CUP i En Comú Podem-, ella estava de viatge oficial al Senegal, però ràpidament va trucar a l'ambaixador d'Israel a l'Estat espanyol "per dir-li que aquesta no era en cap cas la posició del Govern català, ni la posició de la població de Catalunya. [...] Aquest viatge mostra clarament que volem estrènyer les relacions [amb Israel], que són bones des de fa temps".

La coalició Prou Complicitat amb Israel, que agrupa entitats en favor de la causa palestina, ha proclamat que "si el Parlament representa la sobirania popular, Victòria Alsina està dient que no implementarà el que diu la sobirania popular... perquè ella està defensant el brutal racisme de l'apartheid israelià".

També han criticat la consellera d'Exteriors En Comú Podem i la CUP, dos dels grups que van aprovar la resolució condemnat les polítiques d'"apartheid" que al seu parer comet Israel als territoris palestins ocupats. La diputada dels Comuns Susanna Segovia ha piulat que Alsina "ni respecte el Parlament ni els votants del 62% de les diputades. I s'atreveix a parlar en nom de tota la ciutadania de Catalunya sense cap fonament. És la seva obsessió per fer-se perdonar per Israel perquè denunciem els seus crims humanitaris".

La CUP, directament, parla de "vergonya" i sobre l'actuació de la consellera afegeix "situar els posicionaments individuals per sobre dels posicionaments del Parlament i la ciutadania. Anar a Israel a pidolar acords. Els crims de l'estat d'Israel contra el poble palestí són apartheid".

La resolució del Parlament també insta al Govern de la Generalitat de Catalunya "a donar suport a les entitats que treballen sobre el terreny en la defensa dels drets humans i la resolució pacífica i democràtica del conflicte". A banda, li demana a la Generalitat que no doni suport ni presti "ajuda ni assistència per mantenir aquesta situació", un fet que hauria d'implicar que "els drets humans es posin al centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes".

Aragonès defensa tenir lligams internacionals "amb tothom"

Amb un altre to, també s'ha pronunciat sobre el viatge d'Alsina a Israel el president del Govern, Pere Aragonès, qui ha defensat que l'executiu es relacioni amb Israel i tots els pobles i estats del món, "independentment" de la seva "política interna". En una breu compareixença davant la premsa al Palau de la Generalitat aquest divendres, després de reunir-se amb el president de Còrsega, Gilles Simeoni, ha afegit la voluntat del Govern de consolidar els màxims lligams internacionals "amb tothom".

En la visita oficial, Alsina s'ha reunit amb membres del govern i alcaldies israelians, on ha identificat "oportunitats" per col·laborar l'estat hebreu. Amb les trobades amb diverses autoritats, com l'alcalde de Tel-Aviv, Ron Huldai, o el ministre de Cooperació Regional d'Israel, Isawi Frej, la consellera ha "constatat l'interès per Catalunya" i ha "confirmat" la "voluntat de col·laborar". Alhora ha "identificat oportunitats" per posar en pràctica aquestes col·laboracions, "tant en el curt com en el mig termini". Alsina, al cap i a la fi, representa un espai, Junts per Catalunya, que entronca amb el tradicional sionisme que sempre havia manifestat l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.

Dimarts, però, Alsina va visitar Palestina, concretament Ramal·lah, la capital administrativa dels territoris ocupats de Cisjordània i on hi ha la seu de l'Autoritat Nacional Palestina. En l'estada, la consellera va apuntar que les polítiques de cooperació vinculades a la pau a Palestina que es promouen "des de fa anys" a Catalunya són un "referent" en l'àmbit internacional. Va reunir-se amb organitzacions que tenen el suport de la cooperació catalana sobre el terreny.