Indignació sindical per l'accident miner de Súria: "Cada mort és injustificable i la majoria són per la cobdícia empresarial"

La mort de tres treballadors dijous passat en quedar atrapats a la mina d'extracció de potassa de Súria (Bages) en una galeria a 900 metres de profunditat ha tornat a posar sobre la taula algunes qüestions sobre la seguretat a les instal·lacions i la delegació de responsabilitat a l'hora de fer les inspeccions periòdiques. En aquest cas, les víctimes han sigut un geòleg i dos estudiants en pràctiques d'un màster de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El mateix dia de l'accident i des del lloc dels fets, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, va assegurar que a la darrera inspecció de la Generalitat, realitzada fa menys d'un mes, no es va detectar cap irregularitat. "El control era periòdic. L'últim va ser fa tres setmanes i es va tancar sense cap expedient obert", va explicar Torrent. L'accident laboral mortal no és el primer que pateix ICL Iberia, filial de la multinacional israeliana ICL, propietària de la mina d'extracció de sals potàssiques de Súria.

Tot i que el cas es troba sota secret de sumari i els diferents sindicats insten als resultats de les investigacions, a més de respectar la tradició minera d'aturar l'activitat i acompanyar els familiars i amics de les víctimes, ja s'han produït algunes reaccions. "Ja hi haurà temps per demanar les responsabilitats sobre unes mesures de seguretat, la falta d'elles, que ja han provocat vuit morts a les mines del Bages en els darrers deu anys". Així s'expressa en un comunicat la CGT.

Les morts a les quals al·ludeix el sindicat s'han produït des de l'any 2012. Tres d'elles van ser entre 2015 i 2020, dues més el juny de 2020 (amb només tres setmanes de diferència), just abans del tancament de la mina d'Iberpotash a Sallent, també propietat d'ICL, i les darreres la del passat dijous. CGT afirma de forma contundent que "cada mort a la feina és injustificable i en la immensa majoria es deu a la cobdícia empresarial que no inverteix el que cal en mesures de prevenció i seguretat. Són culpables. No som estadístiques, som treballadors i treballadores morint per anar a la feina. ICL - Iberpotash extreu els beneficis, la classe treballadora posem els morts".

Per la seva banda, la secció d'indústria del sindicat CCOO Catalunya manifesta que "vetllarà per aclarir les causes d'aquest accident lamentable i prendrà les mesures oportunes per depurar les possibles responsabilitats". Així, exigeix a la direcció d'ICL Iberia que "es posin totes les mesures necessàries i que es faci un manteniment correcte de les instal·lacions de la mina per garantir la seguretat de totes les persones que treballen, ja que aquest no és el primer accident greu que es produeix".



En un breu comunicat, l'empresa que gestiona la mina assenyala que "en aquests moments s'estan investigant les causes de l'accident juntament amb les autoritats competents". A hores d'ara, la firma no ofereix cap hipòtesi sobre les causes del sinistre laboral.

La mina de Súria, al Bages. — Nia Escolà / ACN

Liberalització de la inspecció

L'any 2022, es va aprovar un nou reglament de Seguretat Minera i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). En aquell moment, ja es va produir un debat sobre la conveniència que les administracions deleguessin els procediments d'inspecció a les Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA). La manca de personal especialitzat és una de les raons que ha portat a la liberalització del sector. De fet, en una de les reunions de la Mesa de Seguretat de la Mineria a Catalunya, alguns dels seus representants (entre els quals es troba Ciment Català o el Gremi d'Àrids de Catalunya) van exposar la necessitat que les ECA capacitessin el seu personal i que aquest tingués una acreditació expedida per la mateixa Administració. Actualment, les ECA que treballen amb la Generalitat son Análisis y Control Minero i ITV Maquinaria Industrial y Minera. La normativa estatal sobre seguretat a les mines es regula en el Reial Decret 863 d'abril de 1985, signat pel ministre d'Indústria i Energia de l'època, el socialista Carlos Solchaga.

Des de l'any 2020, quan es van registrar dos accidents mortals a la mina de Vilafruns, ubicada entre Sallent i Balsareny, els sindicats s'han queixat de manera persistent de la manca de seguretat a les instal·lacions. Les dues víctimes mortals del maig d'aquell any pertanyien a Montajes Rus, una empresa subcontractada per ICL Iberia. Montajes Rus, que té la seu a Berga, és una de les firmes que col·labora de forma esporàdica amb Iberpotash. La situació va provocar una vaga dels treballadors, que es van mobilitzar pels carrers de Sallent sota el lema 'Per la seguretat de la mina'. La plantilla i els sindicats van remarcar que els accidents constataven que les condicions de les instal·lacions no eren suficients. Un mes després dels dos accidents, la companyia va tancar definitivament l'explotació bagenca. La decisió va suposar l'acomiadament de 400 persones, de les quals 240 formaven part de Montajes Rus.

Una imatge d'arxiu d'una protesta de treballadors de les mines del Bages. — ACN

Des del punt de vista geològic, el director tècnic d'una empresa de referència d'estudis geotècnics, que vol mantenir el seu anonimat, comenta que "el risc geològic zero no existeix i tot i que la rampa d'accés a la galeria es va inaugurar l'any 2021, estic convençut que quan va passar la inspecció, aquesta no va detectar cap incidència. Estic segur que no es tracta d'una negligència".

L'accident mortal de Súria es produeix en un context d'increment dels accidents laborals mortals a Catalunya. El 2022 es va tancar amb 103 morts, un 13% més que els 91 registrats el 2021. De la mateixa manera, els accidents greus van créixer un 6,95%, passant dels 590 als 631 de l'any passat. Una de les explicacions d'aquestes estadístiques es troba en la recuperació de l'activitat després de la pandèmia de la Covid-19.

Però més enllà d'aquesta anàlisi conjuntural, sindicats i experts coincideixen que, tot i que l'accidentalitat a l'activitat minera ha disminuït en els darrers anys, s'ha de continuar treballant per minimitzar-la i alhora garantir les condicions de seguretat dels treballadors, intensificant les inspeccions i la formació i la capacitació del personal encarregat per portar-les a terme.