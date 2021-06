Passaven pocs minuts de les 12 del migdia quan, per darrera vegada, els set presos polítics tancats al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, han creuat la porta de sortida de la presó, amb la certesa que aquest cop no hi hauran de tornar. Amb un immens somriure als seus rostres, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han abandonat la presó sostenint una pancarta amb un lema prou explícit: "Freedom for Catalonia".



Ha estat tota una declaració d'intencions del que ha vingut tot seguit, durant els parlaments que han pronunciat a la tarima que s'ha muntat a pocs metres del centre penitenciari. "Avui no és un dia de renúncia", "avui no s'acaba res" i "seguirem treballant per culminar la República catalana" han estat els missatges que, de manera diversa, han repetit els set dirigents independentistes, indultats ahir dimarts pel Govern espanyol, juntament amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, que també han sortit avui en llibertat.

Minuts abans, la pluja queia amb certa força al pla de Lledoners, on a poc a poc s'han anat congregant un parell de centenars persones -professionals dels mitjans a banda- i autoritats diverses -començant pel president del Govern, Pere Aragonès, que ha arribat quan restaven tot just cinc minuts per les 12- per rebre els set dirigents. Han sortit en llibertat després d'estar tancats entre 1.220 -Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva- i 1.346 dies -Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- (Oriol Junqueras i Joaquim Forn han estat entre reixes 1.329 jornades). Però, com si fos una metàfora del canvi de clima polític que poden provocar els indults, la pluja s'ha aturat gairebé simultàniament a la seva sortida de la presó.



Rebuts per una multitud escassa -i amb l'àmplia presència habitual de persones jubilades-, quan han travessat la porta de la presó s'han escoltat ràpidament consignes habituals com "independència, "1 d'octubre, ni oblit ni perdó" o "llibertat, amnistia". Com si fossin estrelles del rock -en certa manera ho són per una part significativa de l'independentisme- s'han fet un fart de repartir abraçades i de posar per les desenes de selfies que els han demanat. I, des de dalt de la tarima, s'han encarregat de proclamar que les seves conviccions polítiques són més fermes que mai, a banda d'agrair el suport rebut en els més de tres anys que han hagut de passar entre reixes.

"La repressió no ens ha fet callar"

El primer a intervenir ha estat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha afirmat que "avui no és un dia de renúncia, és un dia de reafirmació i lluita. La repressió no ens ha fet callar". El líder social ha afegit que "si avui estem fora és perquè l'Estat no ha pogut aguantar més la pressió d'Europa i també la pressió dels catalans", per concloure que "ens ho volien prendre tot i l'únic que hem perdut és la por". Mentre parlava s'escoltaven crits, relativament tímids, d'"ho tornarem a fer". Per a Jordi Sànchez, ara secretari general de Junts per Catalunya i president de l'ANC quan va ser empresonat, "avui és un gran dia per aquest país perquè sortim tots junts, dignes i dempeus per guanyar la llibertat d'aquest país, no ens tiraran enrere".



De maneres diverses, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull han subratllat que "seguirem lluitant per la independència i per l'amnistia" -Turull ha assegurat que, a diferència de l'indult, el seu compromís per culminar allò l'iniciat l'1-O "no és parcial, revisable ni condicionat"-. Raül Romeva ha recordat que encara hi ha 3.000 persones represaliades des de l'inici del Procés pendents de processos judicials i ha assegurat que "la República [catalana] no és una opció, és una necessitat. (...) Sortim amb les mateixes conviccions i tard o d'hora la guanyarem".

L'encarregat de tancar els discursos ha estat l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, que ha insistit que "mantenim tots els compromisos per fer realitat el somni d'una república catalana". El també president d'ERC hi ha posat el toc personal en recordar que va ser empresonat el dia de l'aniversari del seu fill Lluc, mentre que surt en llibertat el dia de la revetlla del sant de la seva filla, Joana. La foto conjunta dels set ja antics presos a dalt de la tarima sostenint la flama del Canigó -símbol de la persistència de la cultura catalana i de la unitat dels Països Catalans- i cantant Els segadors ha culminat una sortida emotiva, que marca el punt i final de la seva reclusió i que, ben probablement, suposa l'inici d'una nova etapa en la política catalana i, de retruc, de l'espanyola.