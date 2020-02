La indústria, principal maldecap d’una economia catalana que s’alenteix

L’economia catalana va créixer un 2,0% durant el 2019, la xifra més baixa des del 2014, segons les dades avançades publicades aquest dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’activitat va anar-se alentint a mesura que avançava l’any i si els dos primers trimestres va créixer un 2,2%, en el tercer va quedar-se en el 2,0% i en el quart en l’1,8%. L’evolució, però, divergeix força en funció del sector d’activitat. Així, mentre que els serveis -que representen més de dos terços del PIB català- van créixer el 2,9% i la construcció va fer-ho un 2,5%, la indústria i l’agricultura van retrocedir. La indústria -més del 20% de l’economia- va caure una dècima i l’agricultura va fer-ho 2,5 punts.



Posem el focus, però, en la indústria, que pel seu pes econòmic ara mateix sigui segurament la principal preocupació de l’economia catalana. Segons destaca la "Nota de Conjuntura Econòmica", elaborada pel Departament d’Economia de la Generalitat, la indústria acumula ja temps amb una evolució negativa, que sobretot té un impacte en la reducció de l’ocupació. El darrer trimestre del 2018 el valor afegit brut (VAB) industrial va caure 2,4 punts, mentre que en el primer del 2019 va fer-ho set dècimes i una en el segon. Els dos darrers trimestres del 2019 es va recuperar lleugerament, amb creixements del 0,1% i el 0,4% que, amb tot, no van permetre tancar l’any amb una evolució en positiu.



Les "dades de producció industrial també confirmen el comportament poc favorable del sector", afegeix la nota d’Economia. Al novembre, la dada més recent, la producció queia un 2,1% internaual i la dinàmica negativa "afecta una bona part d’activitats industrials. Les branques amb una caiguda més pronunciada en la producció industrial són el paper i arts gràfiques, el tèxtil i confecció, les activitats extractives, i la indústria del material de transport", subratlla la informació.

Com dèiem, però, més enllà de les dades macroeconòmiques el més cabdal és que la indústria catalana ja pateix un retrocés en l’ocupació. Segons les dades de la darrera Enquesta de Població Activa (EPA), en el conjunt del 2019 la indústria va perdre més de 9.000 llocs de treball a Catalunya. L’evolució, però, encara és més negativa si es compra amb la que hi havia el segon trimestre del 2019, quan 633.900 estaven ocupades al sector, 23.400 més que no pas mig any després. De fet, els expedients de regulació d’ocupació (ERO) van accelerar-se durant el 2019. Segons els sindicats, en molts casos sense estar justificats, sinó amb un caràcter "preventiu", pel temor empresarial a la hipotètica derogació de la reforma laboral, que precisament facilitava els acomiadaments.



Un exemple extrem de la situació negativa de la indústria és la planta de Nissan de la Zona Franca de Barcelona, on treballen unes 2.500 persones. La factoria acumula anys de retallada de producció i el nou anunci de la direcció de la multinacional de reduir-hi el pes ha encès totes les alarmes dels sindicats, que han iniciat mobilitzacions per reclamar un pla industrial que en garanteixi l’activitat. El temor és, justament, que la planta acabi tancant i, per tant, milers de persones es quedin sense feina.