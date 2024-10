La inflació a Catalunya cau fins a l'1,7% al setembre, la xifra més baixa des del març del 2021

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha caigut fins a l'1,7% al setembre a Catalunya, set dècimes menys respecte del mes passat, segons les dades publicades dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la variació interanual més baixa des del març del 2021, quan va començar la crisi de preus per l'esclat de la guerra d'Ucraïna.

El descens es deu a la baixada dels combustibles i carburants i productes energètics i a l'increment més moderat del preu dels aliments i de l'electricitat. Així doncs, la inflació encadena quatre mesos consecutius de descensos després de les pujades experimentades al març, abril i maig.

Per demarcacions, Barcelona és la que registra una taxa de creixement de preus superior (1,8%). A continuació se situa Lleida (1,6%) i Girona (1,3%). Tarragona és el territori amb un increment de preus més moderat aquest setembre (1%).



L'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, s'ha mantingut en el 2,7%, dues dècimes menys que a l'agost i tres punts per sota de fa un any. Pel que fa a la variació mensual, a Catalunya els preus han caigut un 0,7%. A l'Estat la taxa interanual de la inflació ha baixat fins al 1,5% i la mensual ha caigut fins al -0,6%.

Els aliments i els carburants continua moderant-se

A Catalunya, el preu dels aliments ha continuat moderant-se. En un any, la taxa de preus dels aliments ha caigut gairebé vuit punts. Aquest comportament es deu, principalment, a la baixada de preus dels olis i dels llegums i hortalisses, de la llet i del sucre en comparació a l'augment del setembre de l'any passat



Per productes, continua ressaltant l'oli, que és un 14,4% més car que fa un any. Tot i això, és significatiu el descens respecte del mes passat, quan el preu era un 24,4% més alt que el 2023. Al setembre també ha destacat la pujada interanual del preu de la carn ovina (11,2%) i de les patates (5,3%). En canvi, ha baixat el preu dels llegums i hortalisses fresques (5,1%), de la llet (2,7%), de les fruites (0,7%) i dels cereals i derivats (0,5%). El sucre ha pujat només un 0,5%, fet que contrasta amb l'increment del 4,2% de l'agost.

També destaca la baixada dels preus dels combustibles en comparació amb l'any passat d'un 11,6%. El mes anterior la caiguda va ser de 6,3% i ja arrossega tres mesos amb preus més baixos que els de fa un any. En canvi, s'han encarit un 1,8% paquets turístics. En concret, durant el setembre el turisme i l'hostaleria ha incrementat un 4,8% els preus, dues dècimes més que l'agost, el pic de la temporada turística.