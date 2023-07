La inflació a Catalunya al juny cau més d'un punt fins a l'1,9%, el nivell més baix des del març del 2021

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat més d'un punt al juny a Catalunya després del 3,2% del maig, situant-se en l'1,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. És la variació interanual més baixa des del març del 2021, dels últims dos anys.

L'indicador encadena dos mesos consecutius de baixada, després del 3,9% de l'abril i el 3,2% del maig, previs a la caiguda al 3,1% del març. La inflació havia tocat sostre a Catalunya amb el 10,3% del juliol de l'any passat, seguit pel 10,2% de l'agost. La baixada va començar el setembre de 2022, amb un 8,5%.

Els preus dels aliments també han continuat moderant-se, però encara són un 10% més cars que fa un any a Catalunya. Si s'analitza al detall el cistell de la compra a l'Estat, en comparació amb el juny del 2022, continua destacant l'augment del preu del sucre (44,9%), així com la llet (19,7%), les patates i els seus preparats (19,3%), la carn de porc (15,7%), o els olis i els greixos (15,4%). Només han baixat, gràcies a les diverses ajudes, els preus de la calefacció, enllumenat i aigua (26,8%) i el transport públic urbà (25,3%), així com lleument el preu de la fruita fresca (4,2%).

Respecte els preus d'ara fa just un any, a Catalunya les begudes alcohòliques i el tabac han pujat un 8%. També han augmentat els preus a hotels, cafès i restaurants (6,3%) i en oci i cultura (5,9%). D'altra banda, destaquen els descensos del 10,8% en habitatge i del 7,5% en transport respecte de l'any passat en aquest mes.

El mateix 1,9% de l'Estat

L'1,9% de la taxa de variació anual de l'IPC del mes de juny a Catalunya coincideix amb la mateixa xifra de l'Estat, que és punt i tres dècimes per sota de la registrada al maig. A Espanya, la taxa anual de la inflació subjacent disminueix dues dècimes, fins al 5,9%, mentre la variació mensual de l'índex general és del 0,6%. D'altra banda, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) situa la taxa anual en l'1,6%, un punt i tres dècimes inferior a la del mes anterior.