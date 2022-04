La inflació es modera després de mesos de xifres disparades però l'atur repunta

Les darreres dades macroeconòmiques tenen una cara i una creu. Mentre la inflació ha viscut un descens moderat després de dos mesos de fort creixement, les dades de l'atur apunten a un ascens de la desocupació, tot i que a Catalunya de forma limitada a només una décima.

La inflació anual es modera el mes d'abril i se situa al 8,4%, segons l'indicador avançat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En concret, l'Índex de Preus de Consum (IPC) baixa un 1,4 punts, després de tocar sostre el mes de març, quan va assolir nivells del 9,8% a Espanya, i del 9,5% a Catalunya. L'evolució a la baixa de l'IPC es deu principalment al descens del preu de l'electricitat i dels carburants. En canvi, pugen els aliments i les begudes alcohòliques. D'altra banda, la taxa de variació anual de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, puja un punt, fins al 4,4%, el que seria el nivell més alt des del desembre del 1995.



D'altra banda, l'evolució mensual dels preus indica un descens del -0,1% respecte al mes de març, segons l'indicador avançat per l'INE.

Per la seva banda, la taxa d'atur a Catalunya durant el primer trimestre va incrementar-se una dècima respecte a finals de 2021, situant-se en el 10,23%, segons les dades publicades aquest dijous en l'Enquesta de Població Activa (EPA). Malgrat el repunt, es tracta de la segona taxa més baixa des del 2008 i es manté més de tres punts per sota la mitjana espanyola, amb una taxa d'atur del 13,65%.

Catalunya va tancar el primer trimestre amb 394.200 desocupats, 1.200 menys respecte al darrer desembre i 105.500 menys en comparació a l'exercici anterior. Pel que fa a les dades d'ocupació, el país sumava més de 3,45 milions de persones ocupades el darrer dia de març, 40.900 menys que el darrer trimestre però 83.400 més en termes interanuals.