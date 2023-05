La influencer Laura Escanes presentarà 'La travessa', el nou 'reality' de TV3

La model i influencer catalana Laura Escanes, amb més de tres milions de seguidors a les xarxes socials, presentarà La travessa, el nou reality d'aventures de TV3. El programa, que s'estrenarà a la tardor, serà un dels continguts destacats de la nova plataforma OTT de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), tot i que també es podrà veure a través de la televisió pública.

El nou reality de TV3 buscarà la parella d'expedicionaris més ràpida per travessar de punta a punta Catalunya, des de la Vall d'Aran fins al cap de Creus. En total, hi haurà vuit parelles que durant deu dies s'hauran de sotmetre a proves de resistència, habilitat i superació. La més ràpida s'emportarà 10.000 euros de premi.

Al càsting del programa, es van presentar més de 1.000 parelles. El rodatge començarà a l'estiu.

Més de 3 millons de seguidors

Laura Escanes acumula més de 3 milions de seguidors a les seves xarxes socials, on comparteix obertament el seu dia a dia, i ha assolit ser un referent en contingut de moda i lifestyle. Va debutar com a copresentadora del podcast Cariño, ¿pero qué dices?, juntament amb Risto Mejide, i actualment condueix l'exitós podcast Entre el cielo y las nubes. La majoria dels seus continguts són en castellà i atrau principalment públic jove.

En una entrevista al Tot es Mou, Escanes ha revelat que està "nerviosa" perquè "és un repte totalment nou" i no ho ha fet mai, però que en té "moltes ganes". Serà la primera vegada que la influencer estarà al capdavant d'un programa i que, a més, ho farà en català. Fins ara, només ha participat com a concursant en realities, com El Desafío, d'Antena 3.