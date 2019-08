El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat instruccions als serveis jurídics del Govern per a que estudiïn mesures a prendre contra l'informe que utilitza la Secretaria d'Estat España Global per desqualificar el procés sobiranista català a través dels seus contactes internacionals. El president considera que aquest dossier del ministeri espanyol d'Afers Exteriors "criminalitza" l'independentisme, abans fins i tot de la sentència que dictarà el Tribunal Suprem sobre els dirigents independentistes implicats en l'organització del referèndum del 2017.



Fonts de la Generalitat han afirmat a Efe que l'informe, de 72 pàgines, impulsat per la Secretaria d'Estat que dirigeix Irene Lozano "vulnera la directiva europea sobre presumpció d'innocència".

A més, segons les mateixes fonts, el document, sobre el qual va informar Públic el passat dilluns, "pot suposar una interferència en el poder judicial, criminalitzant el moviment independentista poques setmanes abans de la sentència del Tribunal Suprem".



El president de Catalunya, Quim Torra, ja es va fer ressò aquest dimecres de la utilització de l'esmentat informe i va considerar "gravíssim" que digués, per exemple, que "hi ha hagut sectors que s'han radicalitzat i s'han implicat en actes violents" i que posés com exemple d'aquesta "violència" la concentració que va tenir lloc davant el Departament d'Economia el 20 de setembre del 2017.

És gravíssim que aquest document infame digui, per exemple: “Ha habido sectores q se han radicalizado y se han implicado en actos violentos. Ejemplo de ello fue el asedio tumultuario al Dep. d’Economia de la Generalitat en BCN el 20 de septiembre del 2017” https://t.co/uo0DeGlGGm — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 14, 2019

Des de la Generalitat assenyalen que demanaran al Govern de Pedro Sánchez que expliqui el cost d'elaboració d'aquest informe per "si s'ha pogut cometre un delicte de malversació".



El dossier en qüestió, que en els seus apartats utilitza expressions inconfusibles sobre el biaix ideològic del seu o dels seus autors (Una economía asustada, Una sociedad enfrentada, Acoso a los políticos i Malos tiempos para la libertad de prensa) és fa servir com a guia o argumentari dels responsables d'Exteriors per a les seves explicacions sobre el procés sobiranista a l'estranger i es reparteix també entre corresponsals, periodistes a l'exterior i altres interlocutors internacionals.



El document es va elaborar abans que el judici al Tribunal Suprem quedés vist per a sentència --així es desprèn de la seva redacció-- i ja es va utilitzar, per exemple, en el viatge que Irene Lozano va realitzar a Berlín el mes de maig passat.



Entre les seves referències al judici, es poden trobar comentaris com el dedicat a la presència de Vox com a acusació popular, on assenyala que aquesta figura, encara que és objecte d'un "debat important", pretén que els ciutadans contribueixin a l'administració de Justícia. Afegeix que, igual que Vox --a qui en un moment es refereix com a "partit conservador"-- podia haver-se personat un altre partit.