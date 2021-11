La reunió de la comissió bilateral d'infraestructures entre l'Estat i la Generalitat celebrada aquest divendres a Madrid ha servit per desbloquejar el pagament del deute pendent de la disposició addicional tercera de l'Estat, xifrat en 3.500 milions, i el dèficit d'explotació de Rodalies. Així ho ha anunciat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Pel que fa a la disposició addicional tercera de l'Estatut, es tracta del deute pendent en inversió en infraestructures entre els anys 2008 i 2013, mentre que el dèficit d'explotació -o tarifari- de Rodalies està valorat en entre 270 i 300 milions aproximadament.



"Hem iniciat el trajecte cap al traspàs integral i definitiu de Rodalies cap a la Generalitat", ha assegurat Puigneró en la roda de premsa posterior a la reunió, que s'ha allargat durant dues hores. El vicepresident ha destacat que eren "dos grans deutes" en la relació entre Estat i Generalitat i ha celebrat aquest acord després de deu anys. Puigneró ha precisat que els aproximadament 300 milions d'euros corresponents al dèficit d'explotació es calcularan mitjançant un grup de treball d'aquí a final d'any i es concretaran en una reunió de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAE) entre els dos executius abans d'acabar l'any i tindrà efecte en el 2022.

Minuts abans, la secretària d'Estat de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha qualificat la reunió de "productiva" i "molt cordial" i ha subratllat que marca "un punt d'inflexió" des de l'última trobada entre Estat i Generalitat, celebrada el 2018. "Estem convençuts que, des de la crítica constructiva, tornarem a generar la confiança a què tots ens hem compromès", ha indicat.



En la posterior atenció als mitjans, Pardo de Vera també ha informat que s'abordarà la disposició tercera de l'Estatut, entre les quals s'inclouen els 559 milions d'euros previstos per executar entre 2022 i 2024. A més, la secretària d'Estat del ministeri encapçalat per Raquel Sánchez s'ha compromès a entregar totes les actuacions que es faran a Catalunya al llarg del pròxim exercici "en un termini màxim de 15 dies".



Per altra banda, Pardo de Vera també ha informat que l'Estat i la Generalitat ha acordat revisar el pla de Rodalies 2020-2030 per "enriquir el document". "En cap cas s'obstaculitzaran les actuacions programades; infraestructures i servei no poden anar deslligades", ha comentat. Pel que fa al traspàs de Rodalies, la representant del Govern espanyol a la reunió bilateral ha assenyalat que aquesta qüestió es traslladarà a la comissió d'assumptes econòmics i fiscals, que és qui té la competència en la matèria.