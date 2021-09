El projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat previst pel Govern espanyol, que suposava una inversió de 1.700 milions d'euros fins al 2030, queda aturat. Ho ha anunciat aquest dimecres a la tarda la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una roda de premsa a la seu de la Delegació de l'executiu estatal a Catalunya. La raó de la paralització del projecte és la "falta de consens" entre les administracions, en concret amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que havien criticat el projecte d'ampliació presentat divendres passat per Aena.



"El pacte s'ha trencat per una pèrdua de confiança manifesta", ha dit la ministra. Segons ella, és "impossible arribar a bon terme" amb una inversió d'aquesta envergadura "sense un suport nítid i sense fissures per part de la Generalitat". "Els grans projectes requereixen grans consensos", ha dit, lamentant que es perd "una gran oportunitat". Per a ella, la Generalitat no té una posició "madura" sobre el tema, després de "canviar d'opinió" els darrers dies.



El projecte, inclòs en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026, contemplava ampliar la tercera pista de la infraestructura cap a l'est, el que implicaria passar per sobre dels espais protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000, entre els quals destaca el paratge de la Ricarda. La Generalitat, que veia amb bons ulls l'ampliació de l'aeroport i la inversió estatal, va anunciar l'endemà que no avalaria cap ampliació que comportés la destrucció de la Ricarda, mentre que Barcelona en Comú, el grup majoritari del govern municipal, s'ha oposat des del primer moment al projecte, per l'impacte ambiental i climàtic que tindria l'ampliació.



Desenes d'entitats ecologistes, socials i veïnals han mostrat el seu rebuig a l'ampliació del Prat i, de fet, han convocat una manifestació en contra pel proper dia 19. Tot i que ERC no veu amb mals ulls l'ampliació en si, sempre que tingui el mínim impacte ambiental, el partit ha confirmat en les darreres hores que alguns dels seus dirigents ja havien decidit que anirien a la mobilització.

Sánchez: "No imposarem l'ampliació"

La ministra Sánchez ha assegurat que el Govern espanyol "vol que Catalunya torni a ser el motor econòmic d'Espanya", i ha culpat la Generalitat d'impedir-ho: "No imposarem l'ampliació de l'aeroport perquè la Generalitat no ho fa possible". "Un aeroport ha d'estar al servei del territori en què s'ubica, per millorar la mobilitat de la gent i de les empreses, i per generar riquesa, però per aconseguir l'èxit cal el suport de les institucions públiques", ha afegit. Al mateix temps, Sánchez ha defensat que el projecte de l'ampliació de l'aeroport i de la inversió de 1.700 euros pretenien convertir el Prat en un gran hub intercontinental i evitar la "saturació" de la infraestructura.



La ministra ha admès que, com explicita el DORA, la intenció era allargar la tercera pista en direcció a la Ricarda, però ha assegurat que les mesures compensatòries previstes ampliarien la zona protegida del delta del Llobregat i complirien "escrupolosament" les exigències europees per restaurar els hàbitats naturals.



Malgrat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat, Sánchez ha recalcat que l'executiu espanyol "no renuncia" a tirar endavant les obres per connectar els aeroports de Girona i Reus amb tren d'alta velocitat. "Mantenim intactes aquests compromisos", ha asseverat, i ha assenyalat aquestes obres com a "infraestructures necessàries".