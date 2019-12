La condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilita el president català, Quim Torra, ha generat moltes reaccions. En molts casos, han posat èmfasi en la coincidència del dia amb l'emissió d'una altra sentència, la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la immunitat d'Oriol Junqueras per la seva condició d'eurodiputat. Aquest fet ha estat el centre de la crítica que ha dirigit el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, al sistema judicial espanyol: "Per un cantó, veiem una justícia espanyola que inhabilita el president Torra per una pancarta, una pancarta demanant la llibertat dels presos que avui té més sentit que mai. I per l'altra, veiem una justícia europea, on sí que hi ha garanties i que tracta el cas amb imparcialitat".



Per a Batet, la conjunció d'ambdues decisions judicials mostra la voluntat de "fer anar el sistema judicial en funció dels interessos de l'Estat", amb l'objectiu d'amagar la sentència a favor de Junqueras, a partir de la qual JxCat ha demanat "la llibertat dels presos i la nul·litat del procés" i que s'assumeixin responsabilitats amb la dimissió de càrrecs del sistema judicial.



També ha estat aquesta la posició d'ERC, que compareixia al Parlament poc abans que JxCat. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha dit que "la condemna a 18 mesos d'inhabilitació al president Quim Torra és absolutament injusta" i que, amb aquesta, "es vol tapar una vulneració de drets amb una altra vulneració de drets", en referència a la sentència de Junqueras.



En aquesta línia s'ha posicionat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que a través de les xarxes socials ha criticat l'emissió en paral·lel de les decisions judicials: "No és una coincidència que al cap de dues hores de conèixer la resolució de Luxemburg, notifiquin la sentència de condemna i inhabilitació al President Torra. És un advertiment de l'ús del dret penal com a instrument per fer política". A més, els membres del Govern català ja han mostrat el seu suport a Torra, com ara el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet: "No hi ha prou pancartes ni llaços grocs que puguin prohibir, ni demòcrates que puguin inhabilitar" per "tapar enorme derrota impotent a Europa", deia en una piulada.



També s'ha pronunciat l'expresident a l'exili Carles Puigdemont, qui a través d'una piulada per Twitter ha qualificat de "vergonyant" la inhabilitació de Torra:

La inhabilitació del president @QuimTorraiPla és una demostració vergonyant de com actua certa justícia espanyola. El mateix dia que Europa desmunta les falàcies amb què han intentat silenciar la nostra veu, ells inhabiliten el president. És hora de reaccionar plegats. — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

Altres grups parlamentaris també han mostrat el seu suport a Quim Torra. És el cas del diputat d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, qui ha assegurat que la inhabilitació del president català "és una mala notícia per la normalització democràtica: "La ciutadania és qui hauria de posar fi al seu mandat, no els jutges". També ho ha fet la diputada al Congrés per la CUP, Mireia Vehí: "El dret penal és una arma de guerra de l'Estat. I lamentablement, a l'Estat espanyol, això fa molts anys que passa", ha denunciat, en referència, també, de la coincidència de les sentències de Torra i Junqueras.

Els advocats critiquen el TSJC

Els altres grans protagonistes de la jornada, els advocats dels polítics independentistes, també han mostrat el seu desacord amb el sentit de la condemna a Torra. El lletrat del president català, Gonzalo Boye, ha recriminat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya "no haver llegit la sentència d'avui del TJUE", assenyalant contradiccions entre la doctrina dels tribunals espanyols respecte als europeus.

Parece que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no ha leído la sentencia de hoy del TJUE... #seguimos pic.twitter.com/1zruomynPr — Gonzalo Boye (@boye_g) December 19, 2019

L'advocat i diputat de JxCat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas critica amb ironia que la sentència a Torra sigui la "reacció" a la decisió dels tribunals europeus sobre Junqueras: "De moment la primera reacció dels tribunals espanyols ha estat notificar avui la injusta sentència que inhabilita el MHP Quim Torra".



També s'ha pronunciat l'advocat de Clara Ponsatí a Escòcia, Aemer Anwar, qui ha posat en relleu que Torra ha estat condemnat per mostrar el seu suport als presos polítics: "Quim torra ha estat sentenciat a 18 mesos d'inhabilitació per donar suport als presos polítics el mateix dia que els tribunals més elevats d'Europa condemnen Espanya per haver actuat injustament contra el vicepresident Oriol Junqueras. Un altre abús de llei d'Espanya i un atac contra la democràcia".