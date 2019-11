El líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont ha demanat als seus seguidors que enviïn un "prou enorme" a Pedro Sánchez. A Sánchez i a "tots els que li volen donar suport" ha dit en evident referència a qui contempli la possibilitat de votar a favor de la investidura del dirigent del PSOE sense contrapartides. "Nosaltres no regalem res. Sabem que a l'Estat no regalen res. Els quedarà molt clar que a partir del 10N, JxCat anem a portar el vostre prou: ja n'hi ha prou de maltractar a Catalunya", ha afegit.



Qui ha posat "línies vermelles i ha bloquejat la política espanyola ha estat PSOE", que no ha aconseguit formar Govern, i en aquest sentit ha remarcat que el que "ha quedat clar" és que "votar a Pedro Sánchez no servia de res".

L'ex-president exiliat ha intervingut per videoconferència en l'acte d'inici de campanya de JxCat en el qual també han intervingut la número u per Barcelona, Laura Borràs, i el president de la Generalitat, Quim Torra.



Puigdemont ha recordat l'expressió "peix al cove" amb la qual es reivindicava la tradició pactista de la Convergència en temps de Jordi Pujol. En la situació actual, ha dit, "anirem amb la cistella plena, però no de peix, sinó d'indignació; els retornarem la cistella plena d'indignació", ha afirmat.



Ha promès que JxCat "no taparà la inutilitat" de Sánchez, al qual ha retret que no respongui a les trucades del president Quim Torra.

"Si no saben despenjar un telèfon, com volen governar un país?", ha preguntat.



Torra, per la seva banda, a més de qualificar Sánchez d'irresponsable ha subratllat que seguiran agafats a la taula del diàleg, esperant un Govern espanyol que "afronti responsablement els moments que estem vivint".

Laura Borràs s'ha compromès a "no regalar a canvi de res" els vots que rebi en les eleccions generals del 10 de novembre, sinó oferir-los a canvi de fer política, negociació i diàleg: "Mai un president espanyol podrà dir que són a canvi de res perquè són els vots que han de portar-nos a la independència". "Alguns han descobert ara que amb Pedro Sánchez és difícil parlar-hi. Nosaltres sabíem que era impossible, però hi serem perquè hi hem estat sempre. Som els del compromís, volem tirar el país endavant. Hi hem estat sempre quan s'ha defensat la unitat", ha insistit la cap de llista de JxCat.



I l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, número tres a la llista per Barcelona, ha explicat que "la ingovernabilitat de l'Estat expressa la incapacitat dels partits estatals per dialogar i negociar". Junts per Catalunya reivindica, ha dit, "la negociació com a fonament de l'acció política i aposta per posar en valor solucions polítiques i democràtiques a l'actual conflicte"



Els dirigents de JxCat han tornat a defensar, en un manifest d'inici de campanya, la unitat d'acció de l'independentisme, han reclamat solucions polítiques i no judicials al conflicte entre Catalunya i l'Estat i han reiterat la seva voluntat d'aconseguir el reconeixement del dret d'autodeterminació.