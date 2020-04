Inspecció de Treball s'ocuparà de fer complir les normes per prevenir el risc de contagi a les empreses

El Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures per evitar un rebrot i protegir la població de la pandèmia del coronavirus. Entre aquestes indicacions, el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha destacat aquest dilluns en roda de premsa les destinades a les empreses i els treballadors. A preguntes de Diari Públic, el Homrani ha explicat que Inspecció de Treball serà qui s'encarregui de controlar que s'estan respectant la prevenció de riscos a les empreses dictades per la Generalitat. En aquest sentit, des de l'inici de la pandèmia s'han obert 166 expedients. "En general estan actuant de forma responsable i pel bé comú de la salut pública", ha celebrat el conseller. D'altra banda, ha reconegut que 160 inspectors i el cos de subinspectors -del qual no ha especificat el nombre- no són suficients per comprovar que tots els llocs de treball compleixen les indicacions, però ha indicat que quan s'aprovin els pressupostos del 2020 s'ampliaran aquestes places.



El conseller ha explicat que demà es durà a terme el retorn als llocs de treball dels empleats que no puguin teletreballar, que no estiguin afectats per un ERTO, que no tinguin acordats una flexibilitat o que no treballin en empreses amb l'activitat suspesa per l'estat d'alarma, com ara les relacionades amb el comerç minorista o l'oci i la cultura. "No és una decisió que compartim i és una decisió que ens trobarem", ha destacat Chakir el Homrani . "Són persones que fan tasques a primera línia, que no poden teletreballar, que fan feines "amb importància sense reconeixement social i moltes vegades en la precarietat", ha lamentat. En aquest sentit, ha recordat que cal evitar la propagació del virus, i que per això demana la col·laboració ciutadana per garantir la seguretat i la salut de la població.

Així mateix, ha reivindicat que les mesures acordades s'han fet amb el consens de CCOO Catalunya, UGT Catalunya, Foment del Treball i PIMEC, a més d'altres membres la conselleria de Vicepresidència, Salut, Interior, Territori i Sostenibilitat i Empresa i Coneixement. "Cal que les empreses identifiquin els processos essencials, valorin quina és la presència mínima, i tinguin en compte les mesures de flexibilitat i teletreball", ha remarcat el conseller mentre repassava les indicacions aprovades. "Les empreses han de poder garantir el distanciament social", ha assegurat.



En el cas dels treballadors que han de tenir cura dels seus infants, el conseller ha recordat que el Govern espanyol va incloure en el reial decret que les empreses puguin adaptar o reduir la jornada laboral. En aquest sentit, ha recordat que des de la Generalitat han reivindicat una mesura diferent, com ara un permís retribuït perquè les persones progenitores no perdin la capacitat econòmica, però ha recordat que no tenen competències en aquest àmbit.



Malestar per la gestió del Govern espanyol amb les mascaretes

Per la seva banda, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha lamentat que la iniciativa d'implementar el paquet de mesures "no s'hauria d'haver pres demà, sinó d'aquí a uns dies, però perquè Sánchez ha fet que tothom vagi a treballar, ho hem de fer". La consellera, que ha qualificat d'"irresponsable, precipitada i sense planificació" el repartiment de les mascaretes promogut pel Govern espanyol, ha reconegut que les mesures indicades per la Generalitat "no seran suficients per aturar un possible rebrot". El Govern català encara no disposa de tot el material sanitari ni de protecció pels ciutadans. La consellera ha remarcat que encara no hi ha prou població que s'hagi immunitzat, que el nombre de casos infecciosos encara és elevat i que no es poden fer proves PCR a tota la ciutadania de Catalunya.



D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat que el Govern espanyol no s'hagi posat en contacte en cap moment a l'hora de repartir les mascaretes entre la població que demà hagi d'agafar el transport públic per anar a treballar, fet que també ha lamentat la consellera Budó. Buch ha repassat les mesures explicades aquest migdia en roda de premsa, però ha lamentat que els 1,7 milions de mascaretes no abasten als 7,5 milions de catalans. Encara que repartiran el material als municipis on hi hagi transport públic, "pot ser que en aquests centres de distribució no s'hi arribi a tothom", ha reconegut. Així mateix, s'ha mostrat molt contrariat amb la xifra exacta de mascaretes que rebrà Catalunya: 1.714.000. "1.714 és una xifra simbòlica per Catalunya però és una xifra nefasta. Si algú se li acut que la propera xifra tingui a veure amb el 1939, no els hi permetrem. Amb la història dels catalans no s’hi juga", ha exclamat.