Interior fa una aposta històrica per reforçar la seguretat pública catalana

"Els pressupostos del 2023 són els que aposten d’una manera més clara per la seguretat pública en tota la història de la Generalitat". Així ho va assegurar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, durant la presentació davant la comissió d'Interior del Parlament de Catalunya del projecte de pressupostos del Departament d’Interior.



En xifres, els pressupostos d’Interior per al 2023 inclosos en els comptes de la Generalitat aprovats aquest març per la cambra catalana, ascendeixen a 1.814 M€, fet que suposa un augment d’un 13,4% respecte al de l’any passat. Els comptes creixen 215 milions d’euros en relació amb el pressupost del 2022, amb una xifra de despesa que s’enfila fins als 368 milions, triplicant la despesa de fa només set anys.



Elena va voler destacar que es continua "en una línia de creixement que ha de permetre seguir posant al dia la seguretat i les emergències del país i seguir aprofundint en totes les transformacions que s’estan impulsant: més proximitat al territori, més feminització i més recursos i mitjans per als cossos operatius".



L’aposta per més efectius pels cossos de seguretat pública de la Generalitat -Mossos, Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals- es concretarà enguany amb les convocatòries per incorporar 2.570 nous efectius, entre mossos (1.700), bombers (470), agents rurals (100) i bombers voluntaris (300).



Aquesta oferta es completa amb la selecció i formació de les promocions que es van convocar l’any passat (850 mossos d’esquadra, 250 bombers funcionaris, 160 agents rurals i 515 bombers voluntaris). Per tant, després del procés de formació s’incorporaran gairebé 1.800 nous efectius de professionals i voluntaris. Així, entre les noves convocatòries i la selecció i formació, hi haurà al voltant de 4.300 nous efectius als cossos de seguretat i d’emergències del país.



Pel que fa al cos de Mossos d’Esquadra, les convocatòries per incorporar nous agents també han servit per avançar cap a l’objectiu de feminitzar el cos. En la convocatòria tancada el passat febrer, un 36% de les sol·licituds van ser de dones, el percentatge més alt en la història del cos.



A més, 2023 també ha estat l’any en què el Govern va aprovar un decret llei de reestructuració del Departament d’Interior. Una de les modificacions que preveu la nova estructuració és la creació del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, amb l’objectiu de promoure un enfocament de la seguretat i de les emergències des d’un vessant social i feminista.



Altres novetats han estat el canvi d’uniforme dels i les agents i la celebració del primer acte de reconeixement de la jubilació d’agents dels Mossos d’Esquadra.



Els Bombers també han estat una prioritat del Departament d’Interior a l’hora d’assolir l’objectiu de dotar-los de més recursos i efectius, així com avançar en la incorporació de la dona.



Un total de 642 dones es van inscriure a la convocatòria de 240 places per accedir al cos de Bombers de la Generalitat en la categoria de bomber/a de 1a de l’escala tècnica, el període d’inscripció per a la qual va finalitzar el febrer. És la xifra més alta mai registrada d’aspirants femenines. Respecte a la convocatòria del 2021, es va registrar un augment del 52,1% en les aspirants (de 422 a 642 dones) i pràcticament es van triplicar les xifres en relació amb el 2019, on el total de dones inscrites va ser de 231.



Aquesta convocatòria d’accés al cos de Bombers de la Generalitat va anar acompanyada d’una campanya publicitària amb l’objectiu de fomentar-ne la participació de dones, que va dur el lema "Necessitem més bomberes com tu".



Millorar la gestió i prevenció d’emergències

D’altra banda, el passat febrer el Govern va aprovar una ampliació del 13% de la plantilla de la Direcció General de Protecció Civil, la major en una dècada. Aquesta mesura respon a la necessitat de reforçar la prevenció i la gestió de les emergències en un entorn marcat per l'emergència climàtica.



Finalment, aquest any 2023 hi ha prevista la convocatòria de 100 noves places d'agent a la categoria de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals (CAR) de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any passat, les convocatòries d’oposició del Cos d’Agents Rurals preveuen una reserva del 40% per a dones.



Les dones són actualment només el 14% dels agents rurals i la reserva del 40% respon al fet que el Departament d’Interior aposta per a la implantació de mesures d’acció positiva en els cossos operatius avalades per les lleis d’igualtat efectiva de dones i homes per tal d’assolir la paritat que exigeix dita normativa.