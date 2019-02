Interior prohibeix platós i manifestacions davant el Suprem durant el judici de l'1-O

S'acosta el dia del judici i cada cop van transcendint més detalls sobre la cita als tribunals. El Ministeri de l'Interior ha disposat que es reforcin les mesures de seguretat des del mateix trasllat en furgons de la Guàrdia Civil des de les presons de Soto del Real (els set presos homes) i Alcalá-Meco (les dues dones, Carme Forcadell i Dolors Bassa). A la Plaza de la Villa de París es troba la seu del Suprem i també de l'Audiència Nacional, fet pel que és una zona amb mesures de seguretat permanents.



La previsió és que s'utilitzin els calabossos de l'Audiència Nacional. Els presos arribaran des de les presons a aquestes instal·lacions i, des d'aquí, seran conduïts al Suprem.



A més de reforçar controls i la presència policial, no s'ha autoritzat que cap televisió desplegui a aquesta plaça o als límits del Suprem els seus platós per cobrir informativament les sessions del judici. Tampoc es permetrà que se celebrin concentracions ni manifestacions de cap mena. Tot i això, la plataforma Madrid Derecho a Decidir ha convocat una manifestació a les 9.00 h, obviant la prohibició.



Els dies que no tinguin judici, els presos tindran la mateixa rutina que la resta de reclusos. La sirena matutina sona a les 7.30 hores. El menjar se serveix a les 13.30 i el sopar a les 19.30, ja que a les 21.00 hores tots han d'estar de tornada a la cel·la. El Suprem vol que les sessions finalitzin sobre les 18.00 hores, per la qual cosa si no arriben a l'hora del sopar, se'ls servirà a les seves cel·les.



Tots els mòduls de règim ordinari compten amb pati, biblioteca, menjador, sala de TV, economat, cabina de telèfon i lavabos. Processats i processades podran participar de les mateixes activitats ocupacionals o esportives que la resta d'interns.

Ordinadors a les cel·les

Els nou presos independentistes a Soto del Real i Alcalá-Meco matinaran per a ser traslladats al Tribunal Suprem a la primera conducció del dia de la Guàrdia Civil, a les 7.30 h. Una vegada a l'Alt Tribunal, que reforçarà la seva seguretat durant el judici del 'procés', menjaran un menú calent d'un servei d'àpats contractat per Institucions Penitenciàries.



Al final de la jornada, tornaran a les cel·les als mòduls de respecte, on tenen autorització per disposar d'un ordinador sense connexió a internet, segons han confirmat a Europa Press fonts policials i penitenciàries.



Els presos del 'procés' es troben a mòduls de respecte, per la qual cosa, fins a la nit, no se'ls tanca les portes de les seves cel·les. A més dels ordinadors sense connexió a internet per consultar documentació en PDF relacionada amb el procés, el tribunal ha permès que disposin de dos dispositius d'emmagatzematge tipus pendrive de 64 Gb de capacitat cadascun d'ells, sense que afecti les facultats de control que la legislació penitenciària preveu.



Els magistrats han donat el seu vistiplau, a més, perquè les entrevistes a la presó amb les seves defenses les puguin realitzar amb un ordinador o tauleta electrònica i en una sala que permet la comunicació confidencial i sense cristall entre advocat i client. La legislació estableix que aquestes comunicacions siguin sense límit de temps.



Les sessions del judici contra els líders independentistes comencen aquest 12 de febrer i se celebraran de dimarts a dijous, de 10.00 a 18.00 hores, amb un recés per menjar.

Avancen l'hora de despertar-se a la presó



Els presos disposaran d'una sala al Suprem en la qual podran conversar amb els seus advocats i menjar un menú calent. Es tracta d'una pràctica habitual d'Institucions Penitenciàries en aquest tipus de judicis amb jornades maratonianes, segons expliquen les fonts citades. Quan es preveuen judicis amb menys trasllats se sol lliurar a la presó una bossa amb un menú fred compost per entrepà, beguda i peça de fruita.



Els processats independentistes en situació de presó provisional seran traslladats des de les seves cel·les -on disposen de dutxa individual- al mòdul d'ingressos, sortides i trànsit. Aquí arribaran acompanyats per funcionaris de presons. Hauran de matinar, ja que l'horari comú fixa que els interns es desperten a les 7.30 h i a aquesta hora els exdirigents catalans han d'estar sota custòdia de la UPROSE de la Guàrdia Civil, la unitat encarregada dels trasllats.



La seu del Tribunal Suprem al centre de Madrid es troba a uns 40 quilòmetres de distància tant de la presó de Soto del Real, al nord de la capital, com de la presó de dones d'Alcalá-Meco, a la sortida de la A-2 en direcció a Barcelona.

Comunicacions amb advocats i familiars



Segons el Reglament Penitenciari, els nou presos independentistes disposaran, com la resta d'interns, de locutori dues vegades a la setmana amb una durada de 20 minuts. Es poden acumular en una sola de 40 minuts i es permet fins a quatre persones al locutori. El 'vis a vis' està permès una vegada al mes amb la seva parella, amb una durada d'una a tres hores.



Els familiars poden també comunicar-se amb el pres una vegada al mes amb una durada d'una a tres hores, i en un local adequat per a això. Aquells presos amb parella i fills menors de deu anys, disposen de locutoris de convivència una vegada al trimestre, amb una durada de tres a sis hores i poden passar fins a sis membres d'una família.



Per a les comunicacions telefòniques es disposa d'una targeta amb deu números autoritzats als quals poden trucar setmanalment. Les trucades tenen una durada màxima de cinc minuts. Pel que fa als advocats, el reglament contempla que tots els interns no tinguin cap limitació ni en temps ni en horari.



Aquestes comunicacions amb les defenses es realitzen a locutoris especials, en els quals el funcionari només té control visual. En l'estada anterior al trasllat a Catalunya, el jutge va autoritzar a més que les comunicacions poguessin realitzar-se en sala, sense barrera física entre lletrats i processaments.



També es permeten comunicacions institucionals. En aquest cas, Presons ha recordat que tindran lloc "a petició dels interns i internes i sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta d'interns i internes".