Un intern se suïcida a Puig de les Bases i ja són 11 els presos que ho han fet aquest 2024

Un pres del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres s'ha suïcidat la matinada d'aquest dijous en una cel·la d'aïllament provisional, segons informa el Departament de Justícia en un comunicat. Des d'inici d'any, ja són 11 les persones tancades en presons catalanes que han decidit treure's la vida.

En aquest cas, segons el Departament, l'intern tenia objectes prohibits en el seu mòdul habitual i els vigilants van trobar-los en un escorcoll. A l'hora de requisar-los, l'home hauria presentat una resistència violenta i per això el van enviar a una cel·la d'aïllament preventiu. Els metges han intentat recuperar la vida de l'home però no han pogut fer-hi res. De moment Justícia ha obert una investigació sobre els fets.

Fa unes setmanes, els departaments de Justícia i Salut van decidir que tirarien endavant "mesures concretes" per millorar la prevenció dels suïcidis a les presons catalanes, arran del degoteig de casos que s'hi està vivint. El grup de seguiment de la prevenció dels suïcidis als centres penitenciaris estaria ultimant un "pla de xoc" amb estratègies i actuacions que es puguin aplicar en el curt termini, segons va informar fa només uns dies el titular de Justícia, Ramon Espadaler.

El grup es va reunir de manera extraordinària a finals de setembre, després que fa dues setmanes un pres se suïcidés a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Entre d'altres qüestions les mesures pretenen millorar la connectivitat de la informació recollida per tots els operadors implicats de Salut i Justícia; avaluar de forma continuada els factors predictius i fer seguiment i acompanyament amb caràcter periòdic, i finalment establir un període de seguiment acurat de les persones donades d'alta als protocols de prevenció del suïcidi i de les altes de les unitats de Salut Mental.

El grup de treball està integrat per directius i personal tècnic dels Departaments de Justícia i Qualitat Democràtica i de Salut així com per professionals especialitzats en l'àmbit de la salut mental.