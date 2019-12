Seguiment massiu de la vaga convocada per diversos sindicats francesos contra la reforma del sistema de pensions que vol tirar endavant el Govern d’Emmanuel Macron. La protesta té un impacte especialment important en el sector del transport, els treballadors dels quals són un dels principals perjudicats per la reforma de les pensions que promou el president gal. De fet, el 85% dels conductors del ferrocarrils no han anat treballar i tampoc ho han fet el 73% dels revisors. En l’ensenyament el seguiment també ha estat important, ja que se situa en el 51% a la primària i en el 42% a la secundària.



A més a més, només circulen un de cada deu trens d'alta velocitat TGV, dels rodalies de París i dels de llarg recorregut Intercités, així com un de cada cinc regionals (TER), mentre que el trànsit internacional es veu igualment "molt afectat". La Direcció General de l'Aviació Civil (DGAC) ja havia previst l'anul·lació de el 20% dels vols amb origen o destinació a França.



L’aturada, de fet, també té un impacte a Catalunya, perquè fins les 13h s’han cancel·lat 51 vols a l’aeroport del Prat -26 dels quals eren sortides i 25, arribades des d’altres destinacions-, i un altre a Girona. L’operador ferroviari francès SNCF també ha cancel·lat tots els trens d'alta velocitat i llarga distància entre Barcelona i ciutats franceses com ara Perpinyà, París o Marsella, mentre que les línies R3 i R11 de Renfe acabaran a Puigcerdà i Portbou i, per tant, no arribaran a la Tor de Querol i Cervera de la Marenda, en territori administratiu francès.



La reforma que promou Macron vol substituir els 42 règims que existeixen en l'actualitat per un sistema per punts en què cada euro cotitzat doni els mateixos drets en arribar a la jubilació, i contempla amb això acabar amb les condicions que actualment tenen treballadors com els de la SNCF o la xarxa metropolitana parisenca de transport. Els sindicats CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL i UNEF han convocat la vaga en considerar que el nou règim disminuirà la quantia de les pensions i "degradarà els drets de tots".



Segons una enquesta de l'institut Odoxa-Dentsu publicada pel diari Le Figaro, set de cada deu francesos creuen que la protesta està justificada. A més a més, s’han convocat 245 manifestacions arreu de França, la més important de les quals es farà a París. En un comunicat difós aquest dijous, Macron s'ha mostrat "decidit a tirar endavant la reforma i ha dit que estaria atent respecte a l'ordre públic i les afectacions que provoquin als francesos".