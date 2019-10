La Intersindical-CSC i IAC ajornen la convocatòria de vaga prevista per aquest 11 d'octubre fins al divendres següent, el 18 d'octubre. La jornada de protesta es convoca oficialment per raons laborals, si bé és evident que la data fixada no és casual, sinó que se situa entorn dels dies en què el Tribunal Suprem ha anunciat que emetrà la sentència del judici del Procés.



L'organització explica que la vaga general es convocaria a tot Catalunya per reclamar un salari mínim de 1.200 euros, la derogació de les darreres reformes laborals, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de treball, la igualtat de gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.

Més enllà de les reclamacions laborals, la mobilització, si es confirma, s’emmarcarà a la resposta del sobiranisme a la imminent sentència del Suprem, que a poc a poc es va esbossant. L’ANC i Òmnium ja van anunciar que pretenen respondre a la sentència amb cinc marxes ciutadanes, les anomenades Marxes per la Llibertat que durant tres dies col·lapsaran la xarxa viària, mentre que el Tsunami Democràtic ha fet una crida a la mobilització “immediata” quan es conegui la sentència, fent una crida a portar "una ràdio, calçat còmode i menjar i aigua per passar el dia fora de casa".



La Intersindical-CSC va convocar les vagues del 21 de febrer i del 8 de novembre del 2017 i també va implicar-se en l’aturada del 3 d’octubre de 2017, la mobilització més àmplia per refusar la repressió policial durant el referèndum de l’1-O. El sindicat ha experimentat un fort creixement els darrers temps i, segons van informar aquest diari, va passar d’uns 1.800 afiliats l’octubre del 2017 al doble que té en l’actualitat.