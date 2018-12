La Intersindical-CSC convoca vaga general de dues hores el 21 de desembre

La Intersindical-CSC ha presentat una convocatòria de vaga general al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel pròxim 21 de desembre, que durarà dues hores: de 12.30 a 14.30 h. Es tracta del mateix divendres que se celebrarà el consell de ministres a Barcelona, quan el president Pedro Sánchez té previst reunir-se amb el president Quim Torra i quan la base social de l'independentisme ha organitzat una àmplia jornada de mobilitzacions, protagonitzades pels CDR i l'ANC.

L'organització diu haver pres aquesta decisió de "forma preventiva" aquest dilluns, darrer dia legal per registrar una convocatòria. Tot i això, asseguren que utilitzaran aquest marge de temps que queda fins a la data per considerar si se celebra finalment aquesta aturada o no. Creuen que es tracta d'"una bona ocasió, arran de la reunió del consell de ministres a Barcelona, per fer sentir la nostra veu contra les mesures laborals i socials del govern de Pedro Sánchez, el qual manté la reforma laboral de Mariano Rajoy".



També denuncien que l'executiu espanyol no hagi aixecat els recursos d'anticonstitucionalitat a la majoria de les lleis socials catalanes aturades al Tribunal Constitucional, impulsats també pel govern Rajoy, i de no retirar el decret de deslocalització d'empreses. Al mateix temps, asseguren, Sánchez impulsa "limitades, insuficients i centralistes mesures" com ara el salari mínim de 900 euros a tot l'Estat, mentre que la Intersindical reclama "un salari mínim català de 1.200 euros".

Vagues que caminen amb l'independentisme

No és el primer cop que aquesta organització sindical planteja aturades laborals en dies assenyalats per l'independentisme. El 3 d'octubre de 2017, la Intersindical-CSC va ser l'encarregada de registrar una vaga "com a deure respecte a les classes populars i deure respecte al nostre país, en defensa del referèndum d'autodeterminació, de la democràcia i les llibertats", segons explica la mateixa plataforma en un comunicat a la seva web.



També ho va fer el 8 de novembre de 2017, fet que va motivar una demanda de la patronal Foment del Treball per considerar que es tractava d'una vaga "política" i no laboral. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) va acabar donant la raó a la Intersindical-CSC i desestimant la demanda de 100.000 € per danys i perjudicis. L'organització de treballadors sempre s'ha defensat davant aquesta acusació afirmant que el debat territorial és indestriable de les seves demandes socials i que el context polític és un factor aliè a l'organització. A més, en tots casos, l'organització ha plantejat vagues setmanes abans, complint els terminis legals per fer-ho, tal com va argumentar el TSJC a la seva sentència.





CCOO aturarà Renfe i Adif

Comissions Obreres (CCOO), organització laboral crítica amb l'independentisme però que s'ha acostat a les reivindicacions contra la repressió estatal, ha anunciat aquest dimarts al matí que també convocarà una vaga el 21-D, en aquest cas pels treballadors i treballadores de Renfe i Adif. El sindicat denuncia que les plantilles estan en "contínua disminució" i exigeixen un pla plurianual de recursos humans "que permeti la renovació, rejoveniment i reequilibri de gènere en les posicions de treball". A més del 21-D, CCOO també ha convocat vaga d'aquests sectors el 7 de gener de 2019 i farà una jornada de mobilitzacions aquest 14 de desembre.



Tot i ser una convocatòria al marge el calendari independentista i pels presos polítics, Comissions fa coincidir l'aturada amb la jornada del consell de ministres a Barcelona, que es preveu agitada als carrers.