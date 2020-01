Aquest diumenge al matí, en la primera votació de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol, va faltar una diputada d'En Comú Podem, Aina Vidal Sáez. Estava malalta, havien informat fonts d'Unidas Podemos. Però en una investidura tan ajusta -el candidat socialista només va sumar un vot més a favor que en contra-, cada vot té una importància màxima. Es parla aquests dies de la possibilitat real d'un tamayazo. Per això, l'absència d'Aina Vidal va desencadenar tota mena d'especulacions.



La mateixa diputada catalana ha volgut aclarir qualsevol indici de dubte i ha publicat una carta a les seves xarxes socials en què explica que aquest diumenge no va anar a votar a Congrés perquè pateix un càncer bastant agressiu que li va ser diagnosticat fa dos mesos. Aina Vidal també aprofita l'ocasió per deixar clar que el dia 7 de gener, en la segona votació, estarà a l'hemicicle malgrat el dolor que li provoca la malaltia.

Avui no he pogut anar a al Congrés a votar. Són dies de nervis i jo i la meva família hem cregut important explicar el perquè.



Salut i lluita ✊🏻 pic.twitter.com/9oQqOw8O6c — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 5, 2020

"No m'imaginava fer públic quelcom tan personal, però l'ajustada votació de la investidura ha aixecat tot tipus de nervis i us ho vull explicar", comença Aina Vidal seva carta. I després afegeix: "Avui no he anat a votar pel Congrés, i tardaré una temporada a tornar. Tinc càncer. Un de raro, extès i agressiu. Un que em provoca dolor, per això avui no he pogut estar amb les meves companyes i companys vivint un dia que, per molt que brami la dreta, és del tot il·lusionat".



Aina Vidal assegura que estarà dimarts que ve al Congrés dels Diputats, tot i que el seu estat físic no és el millor: "El 7 no fallaré. Per res del món em perdria una investidura que serà molt més que una votació. Guanyarem un Govern, un que tindrà la responsabilitat d'estar a l'alçada d'una societat feminista, ecologista i que brama per recuperar la justícia social. Un Govern que posi la vida al centre".

"Dit això, amor, alegria i paciència, i sobretot molt d'entusiasme perquè penso lluitar-ho fins a guanyar i, en el polític, dimarts tindrem un nou Govern progressista que entre molts reptes, haurà de tornar a invertir en ciència i investigació. Perquè la ciència és vida, i la vida necessita recursos", afegeix la diputada.



Ja en un pla més personal, la diputada d'En Comú Podem llança un missatge optimista, afirma que batallarà contra el càncer amb totes les seves forces i defensa la sanitat pública. "Estic en bones mans, confio en el personal de la sanitat pública i no dubto que faran tot el que puguin, com per qualsevol altre. Estic forta, soc forta, i l'únic desig que tinc en el meu cap és que em deixin lluitar-lo. Vull guanyar-lo", afirma.



Aina Vidal també agraeix el suport rebut per part de la seva família i dels seus companys d'En Comú Podem i d'Unidas Podemos: "Tinc la millor família, els millors amics, i una gran família política (extensa, molt extensa)". Finalment demana disculpes per no haver atès tots els missatges d'ànim que ha rebut: "Ho sento si els últims dos mesos no he estat a tot els llocs als quals voldria haver arribat".