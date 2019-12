La tercera reunió oficial entre els equips negociadors del PSOE i ERC per abordar la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol s’ha celebrat en un “clima de cordialitat”. Després de les dues reunions fetes a Madrid, en aquesta ocasió la trobada s’ha fet a Barcelona, en concret a la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ubicada a la Zona Franca. Segons el comunicat conjunt que han emès les dues formacions a la seva conclusió, la trobada ha servit per constatar “avenços en la definició dels instruments necessaris per a canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya”. En aquest sentit, les dues parts coincideixen en voler abordar el conflicte “des del respecte i el reconeixement institucional mutu”. Dit amb altres paraules, s'està avançant en la mesa de negociació per abordar el conflicte, que ERC vol que estigui formada fonamentalment pels dos governs.



Si bé les qüestions vinculades al conflicte polític són el moll de l’os per desencallar la investidura, els equips negociadors d’ERC i PSOE també aborden altres qüestions en què sembla que l’entesa és molt més fàcil. En aquest sentit, el text conjunt assegura que “durant la reunió s'ha abordat la recuperació de drets socials, civils i laborals, on destaquem coincidències notables”. A diferència de les altres dues reunions, en aquesta ocasió en el comunicat posterior no es fa cap referència a una futura cita entre les dues parts.



A la reunió hi han participat els equips negociadors habituals de les dues parts, és a dir Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa -secretari d’Organització del PSC- en representació dels socialistes, i Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové per part d’ERC. La reunió ha arrencat a les 10h i s’ha allargat fins a dos quarts d’una, aproximadament. S’ha fet l’endemà que els dos equips negociadors es trobessin en secret a la seu del Consorci de la Zona Franca, en una sessió definida com a “preparatòria”. En qualsevol cas, la reunió serveix per confirmar que els contactes entre socialistes i republicans van més enllà dels que s’anuncien oficialment.



Tot i que el PSOE pretenia que s’assolís un acord abans de Nadal, per tal de deixar tancada la investidura de Pedro Sánchez, ERC ja ha deixat clar que no té cap pressa i que no veu possible una entesa abans del gener. Així va recalcar-ho aquest dilluns la portaveu i secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta. Les raons que expliquen el calendari més pausat que planteja Esquerra és que les dues parts encara estan molt allunyades i, sobretot, que la formació independentista està pendent de la decisió que adopti el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la possible immunitat d’Oriol Junqueras en haver estat escollit eurodiputat el passat maig.



La decisió del tribunal, que es coneixerà el dijous de la setmana vinent, pot obrir noves vies per reclamar l’alliberament del president d’ERC, actualment condemnat a 13 anys de presó pel Tribunal Suprem i inhabilitat per aspirar a ocupar càrrecs públics.