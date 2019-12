Junts per Catalunya segueix apostant per votar ‘no’ a la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, després de mantenir una nova reunió amb el PSOE. La trobada que aquesta tarda han mantingut al Congrés la portaveu de JxCat a la cambra baixa, Laura Borràs, i la diputada Míriam Nogueras, amb la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el secretari general del grup parlamentari socialista, Rafael Simancas, ha estat “cordial” i les dues formacions s’han “emplaçat a seguir parlant”. Ara bé, de moment JxCat no es mou del seu ‘no’ a Sánchez.



La reunió forma part de la ronda de trobades dels socialistes amb els diferents partits amb representació al Congrés. En tot cas, però, no és el primer encontre entre les dues formacions des de les eleccions del passat 10 de novembre. La primera reunió es va produir el 4 de desembre, i a la sortida les representants de JxCat -Borràs i Nogueras- van defensar que les demandes fonamentals del partit per plantejar-se passar del ‘no’ a l’abstenció a Sánchez eren que es posi en marxa un diàleg “sense condicions ni exclusions” i que es reconegui el president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor de la mesa de diàleg entre governs que vol l’independentisme.



De fet, aquest mateix dimarts Torra i Sánchez han reprès el contacte després de mesos sense parlar. Ha estat a través d'una trucada que s'ha allargat un quart d'hora i que ha servit perquè el president català li hagi demanat una reunió al seu homòleg estatal, que hi ha estat d'acord sempre i quan abans es tanqui la investidura. A més a més, han parlat del conflicte polític, que segons Torra s'hauria de resoldre a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que Sánchez ha assegurat que advoca pel diàleg per fer una proposta "política" per afrontar-lo.

Casualment, la reunió d’aquest dimarts ha arribat el mateix dia que el Tribunal Suprem ha anunciat investigarà Borràs en considerar que podrien existir presumptes irregularitats en uns contractes adjudicats per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) durant l’etapa com a directora de l’ara diputada.