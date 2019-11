ERC no canvia, de moment, el seu 'no' a Pedro Sánchez de cara a una investidura, però el PSOE i el partit republicà acosten postures i reconstrueixen alguns dels ponts destruïts en els últims mesos. En una reunió, celebrada aquest dijous, que ha durat una mica més de dues hores, els dos partits han coincidit en la necessitat de seguir dialogant per resoldre el conflicte català i han arribat a l'acord en alguns punts que marquen l'inici de l'intent per desbloquejar la situació política.



Fins a sis persones, tres per cada equip negociador, han protagonitzat la primera ronda de negociacions entre el PSOE i ERC, una cita que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats. Per la formació independentista hi han acudit Marta Vilalta, secretària general adjunta de el partit, Gabriel Rufián, portaveu parlamentari, i Josep Maria Jové, president de Consell Nacional del partit.

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització, José Luis Ábalos, la portaveu a la cambra baixa, Adriana Lastra, i el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, han conformat l'equip negociador de l'PSOE. Encara que Lastra i Rufián ja s'havien reunit fa setmanes i mantenen contactes "diàriament", aquesta és la primera reunió formal, amb equips negociadors i continguts sobre la taula.



A la sortida, els dos partits han enviat dos comunicats explicant els temes tractats a la reunió, els punts d'acord i els desacords. Des d'ERC s'ha insistit que la seva posició segueix sent contrària a la investidura i s'ha explicat que "els diagnòstics de les parts no són coincidents".



No obstant això, les dues formacions han coincidit que "s'ha establert un punt de partida comú en constatar la necessitat d'abordar políticament un conflicte que és, essencialment, de naturalesa política". El terme de "conflicte polític" ja havia estat assumit per dirigents com Sánchez o el mateix Ábalos, i ara tots dos partits l'han emprat en els seus comunicats.



En el text d'ERC també es recull que la reunió ha servit per a "reprendre la via del diàleg entre partits i institucions, així com implicar en aquesta a la societat civil. Un diàleg que ha de ser obert i sincer". La formació catalana li ha traslladat als socialistes l'exigència de la taula de negociació entre governs, principal condició d'ERC per facilitar la investidura.

Agenda de drets, indústria i conflicte polític



"La solució democràtica per a Catalunya passa per una taula de negociació que es fonamenta en quatre pilars: que sigui entre governs, sense apriorismes ni temes vetats, amb calendari i amb garanties de compliment", diu el comunicat.



Al PSOE han qualificat la reunió de "primera aproximació en la qual s'ha pogut constatar l'existència de diferències però també de punts de trobada i, en tot cas, una voluntat compartida de diàleg que permeti desencallar la formació de Govern i assegurar l'estabilitat política ". Els socialistes s'han compromès a abordar "una agenda de drets socials, la recuperació de drets civils i laborals retallats pels governs de el Partit Popular, la situació industrial a Catalunya i al conjunt d'Espanya, en particular el sector de l'automoció", així com amb "canalitzar el conflicte polític a Catalunya des del diàleg i l'entesa institucional".



"La reunió d'avui, que s'ha produït en un ambient de diàleg constructiu

i amb voluntat d'entesa, és un primer pas per treure el país de la

situació de bloqueig en què es troba en aquest moment i donar a Espanya el

Govern progressista que han triat els ciutadans ", conclou el comunicat de l'PSOE.



Les dues parts s'han emplaçat a mantenir una propera reunió la setmana que ve, el dia 3 de desembre, data que coincideix amb la celebració de la sessió constitutiva de les Corts, procediment que dóna inici a la legislatura parlamentària.