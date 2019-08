El viatge realitzat a Bèlgica el mes de març del 2017 per l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, va accelerar els preparatius dels atemptats que finalment es van cometre a l'agost a les Rambles de Barcelona i a Cambrils (Baix Camp).



Televisió de Catalunya ha pogut parlar amb el subinspector que segueix en detall les investigacions, que ha assenyalat la probabilitat que la cèl·lula gihadista que dirigia Es-Satty tingués connexions internacionals.

TV3 confirma el que va explicar recentment Públic en exclusiva sobre del viatge que va fer Es Satty a Bèlgica entre el dies 26 i 28 de març de 2017 i explica que una de les hipòtesis sobre les quals treballen els investigadors és que "la cèl·lula va tenir alguna mena de connexió internacional".



A l'abril, quatre mesos abans dels atemptats, l'imam de Ripoll va visitar la seva família al Marroc, després de set anys de no haver-la vist, segons ens ha confirmat la seva dona.



"El resultat de les investigacions que s'estan fent al Marroc, França i Bèlgica -però també a Alemanya, Holanda i els Estats Units- hauran d'aclarir" fins a quin punt es pot explicar en clau internacional l'activitat de l'imam i dels seus seguidors, precisa la televisió pública catalana.

El subinspector consultat per TV3 és l'instructor de les diligències dels atemptats i cap de la Unitat d'Informació Exterior que ha encapçalat les investigacions a Catalunya. És ell qui posa l'accent en la importància dels viatges a França i a Bèlgica d'Es-Satty i dels autors dels atemptats de la Rambla i de Cambrils.



Recorda el subinspector, tal com havia insistit aquest diari, que "Bèlgica és un dels punts del salafisme gihadista al continent. S'hi han comès atemptats i s'hi han fet nombroses operacions.



De fet se sap que Abdelbaki es-Satty va passar també uns mesos a Bèlgica entre l'octubre del 2015 i l'abril del 2016, aparentment buscant feina com a imam en un oratori de Diegem. Va ser llavors quan es van cometre els atemptats de Brussel·les, a l'aeroport i al metro, Es-Satty és en aquest país, encara que no s'ha pogut establir que tingués cap contacte amb els detinguts per aquells atemptats.



"Observem que el maig es fan les recerques intensives d'explosius i objectius i paral·lelament el grup s'aïlla i s'hermetitza", explica el subinspector.

Mossos no va rebre cap informació del CNI

Ara, en la investigació coordinada per l'Audiència Nacional, hi participen unitats dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola. En el cas de la catalana, no es va rebre cap informe del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) que els portés a pensar que els autors des atemptats de Barcelona i Cambrils havien estat seguits, en temps real, en els seus desplaçaments a Europa.



Públic va poder saber, no obstant això, que els "espies espanyols estaven escoltant i anotant totes les converses que mantenien (a través dels seus mòbils) els que després cometrien l'atemptat".

El subinspector consultat per TV3 dona prou importància als viatges que van fer alguns membres de la cèl·lula autora de la matança. "Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy i Youssef Aalla van viatjar a finals de 2016, entre el 25 i el 28 de desembre, a París i Brussel·les. Younes Abouyaaqoub i Omar Hichamy van anar a París el 12 d'agost, pocs dies abans dels atemptats.



La investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils, segons Televisió de Catalunya, "és la de més envergadura que ha portat el cos dels Mossos d'Esquadra fins a aquest moment". El subinspector assegura que "s'han esmerçat tots els esforços per no deixar cap pista a l'aire".

El mòbil de Younes Abouyaaqoub, desaparegut

A Catalunya han investigat sobre una trentena de persones. "Quan ens sorgia qualsevol dubte que una persona pogués saber alguna cosa, hi hem abocat recursos. Fins a aquest moment, podem dir que cap altra persona, a excepció dels membres de la cèl·lula, ha estat implicada en els atemptats", afirma el subinspector instructor de les diligències.



Tot i així, queden oberts un seguit d'interrogants. Mossos d'Esquadra, per exemple, no han pogut localitzar el telèfon mòbil de Younes Abouyaaqoub.



Des del moment de l'atemptat fins després d'haver-lo mort a Subirats, el telèfon va estar apagat i no hi va entrar cap trucada ni posicionament. Un aparell que, segons explica TV3, "podria aportar detalls rellevants de les comunicacions del conductor de la furgoneta".