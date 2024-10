Investigadors del Sant Pau identifiquen marcadors per anticipar les formes més agressives de deteriorament per Parkinson

Investigadors de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona han demostrat que les alteracions cerebrals relacionades amb les formes més agressives de deteriorament cognitiu en la malaltia de Parkinson ja es poden detectar anys abans que el trastorn cognitiu es manifesti. Els resultats de l'estudi publicat obren noves línies per anticipar, comprendre i intervenir en els trastorns cognitius relacionats amb aquesta malaltia.

Els investigadors van centrar-se en pacients amb recent diagnòstic de malaltia de Parkinson i sense problemes cognitius i els van seguir durant quatre anys. A través d'aquesta feina, s'ha constatat que es produeixen canvis al cervell que es poden detectar des del principi amb un electroencefalograma, segons detallen en una notícia des del centre.

A diferència del que succeeix en altres malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer, en el Parkinson no totes les persones desenvolupen un deteriorament cognitiu o una demència. Malauradament, una proporció significativa sí que ho fa i, en alguns casos, l'empitjorament cognitiu és molt agressiu durant els primers anys de la malaltia.

Inicialment, els investigadors van obtenir mesures de l'activitat cerebral mitjançant electroencefalograma (EEG) i imatges cerebrals de ressonància magnètica. I van mesurar els nivells d'un marcador en sang relacionat amb el dany neuronal conegut com a neurofilament de cadena lleugera. A més, cada any se'ls va a fer una extensa bateria d'exploració neuropsicològica per avaluar el seu estat cognitiu.

El seguiment va identificar dos grans grups de pacients: un no mostra un empitjorament cognitiu marcat durant els primers quatre anys, i l'altre empitjora dramàticament a partir del segon. No van identificar diferències en el marcador en sang, la ressonància o l'exploració neuropsicològica en la primera visita. Però sí en l'electro: els casos que dos anys més tard experimentarien un clar deteriorament ja presentaven durant la primera visita un alentiment molt marcat de l'activitat cerebral en zones determinades.

Nous horitzons per la detecció precoç

L'estudi obre nous horitzons per a la detecció precoç dels casos que desenvoluparan demència associada a la malaltia, alhora que permetrà estudiar i comprendre millor els mecanismes que expliquen les diferències observades quant a l'evolució cognitiva dels afectats. Els investigadors consideren que podria ser molt útil a l'hora d'avaluar de manera precoç tractaments dirigits a minimitzar el risc de desenvolupar un trastorn cognitiu associat.

La recerca realitzada forma part d'un projecte finançat per la Fundació la Marató de TV3. El treball ha estat liderat pel doctor Javier Pagonabarraga, investigador del Grup de la Malaltia de Parkinson de l'IR Sant Pau i neuròleg de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau.