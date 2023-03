Investiguen una agressió sexual a un noi en una discoteca de Badalona

La discoteca Titus Carpa de Badalona torna a aparèixer als titulars dels mitjans. Aquesta vegada, per una agressió sexual que hauria tingut lloc el passat 3 de març, segons ha informat el diari digital Metropoli Abierta i han confirmat fonts policials a l'ACN. El denunciant és un noi de 19 anys originari de Tarragona, que va assistir al local d'oci amb les seves amigues i que, en un moment de la nit, va anar sol al lavabo d'homes.

La discoteca va activar el protocol previst

Al cap d'una hora, la víctima hauria sortit del bany i hauria confessat a les seves acompanyants, que l'havien estat trucant, que un home l'havia agredit sexualment. Era la primera vegada que el noi acudia a la discoteca de Badalona, situada a pocs metres de la platja i que aplega centenars de joves de la zona cada divendres i dissabte.



D'acord amb el que ha indicat el mitjà, el grup no hauria avisat a ningú, sinó que va ser un membre del personal de seguretat que es va acostar a preguntar què passava. Quan l'establiment va conèixer els fets, va activar el protocol pertinent i va procedir a tancar el servei on s'hauria produït el presumpte abús.

Després d'una trucada per part dels responsables del local, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va acudir amb una ambulància a Titus Carpa per atendre la víctima. Els Mossos d'Esquadra no s'hi van presentar, al·legant que era el noi qui havia d'anar a comissaria a presentar la denúncia.



A hores d'ara la investigació continua oberta i les gravacions de les càmeres i el relat del jove seran imprescindibles per reconstruir els fets i identificar l'agressor.

Diversos casos seguits

En poques setmanes, els Mossos d'Esquadra han investigat múltiples casos d'agressions sexuals al municipi. La policia va detenir dimarts un treballador extern del Museu de Badalona, acusat de fer tocaments a quatre nenes d'una escola d'Arenys de Munt. Els esdeveniments haurien tingut lloc durant una visita al centre cultural.

Paral·lelament, també s'estan investigant quatre casos més al centre comercial Màgic Badalona. El més sonat ha estat el d'una nena d'11 anys, víctima d'una violació grupal el novembre del 2022. Dels sis menors que van participar en l'abús, cinc han estat identificats i un ha ingressat en un centre de menors de règim tancat.