Investiguen com a feminicidi l'assassinat d'una dona trans al barri de Sant Martí de Barcelona

Nou feminicidi a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'una dona transsexual al barri de Sant Martí de Barcelona. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts d'onze del matí de dimarts, quan la policia va tenir coneixement que hi havia una persona greument ferida en un domicili de carrer Selva de Mar. Poc després, i a conseqüència d'aquestes ferides, la dona va morir.

La policia ha detingut la parella de la víctima, un home de 52 anys, com a presumpte autor de l'assassinat, segons ha confirmat en un comunicat. La portaveu del cos, Montserrat Escudé, ha confirmat en una atenció als mitjans que "hi ha hagut un homicidi en el marc d'un context de parella" i que per tant, d'acord amb la Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, es tracta d'un cas de violència masclista o feminicidi.

El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha assenyalat en una piulada que és "la primera vegada que es considera feminicidi un assassinat per violència masclista a una dona transsexual". Un fet que és possible "perquè la llei catalana 17/2020 que va entrar en vigor el 2021 és transinclusiva", ha dit.

La consellera d'Igualtat Tània Verge ha enviat "tot l'escalf a la família i amistats de la víctima". En un tuit ha reinvidicat el dret de "totes les dones, cis i trans, a viure lliures de violències masclistes". Es tracta del segon feminicidi a Catalunya amb el que portem d'any, després de l'assassinat d'una dona de 38 anys a Balaguer, el 18 de gener.



L'Observatori contra l'Homofòbia, que ha condemnat els fets i ha demanat considerar aquest episodi com un cas de feminicidi, ja va denunciar fa uns mesos que les incidències recollides contra el col·lectiu trans l'any 2022 van augmentar més d'un 38 % si es comparen amb les del 2021.