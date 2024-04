Investiguen com a terrorisme gihadista l'atac amb una destral a un establiment de menjar ràpid del Màgic de Badalona

Investiguen com a terrorisme gihadista l'atac contra un establiment de menjar ràpid del centre comercial Màgic de Badalona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutjat d'instrucció número 4 d'aquest municipi ha enviat a l'Audiència Nacional la causa oberta a l'home detingut el passat dimecres, que va utilitzar una destral per trencar vidres de l'aparador del restaurant McDonald's.

Amb tot, però, no va fer cap ferit. Segons van informar fonts policials, que inicialment descartaven la motivació terrorista, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís al voltant de les 19:30 hores. Un mosso fora de servei i un vigilant del centre comercial el van poder reduir i retenir fins a l'arribada de la policia.

Arran de l'incident es va desallotjar el centre comercial i es va activar durant una hora el seu protocol de seguretat, fins a les 20.30 hores. Després es va reprendre l'activitat amb normalitat, segons van apuntar fonts del Màgic Badalona. L'home va quedar detingut i el jutjat va ordenar el seu ingrés a presó provisional sense fiança.

Per part seva, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va definir l'home com un "desequilibrat", i va detallar que havia colpejat "amb una destral el mobiliari d'un restaurant" del centre comercial. Ara aquest jutjat ha demanat inhibir-se a l'Audiència Nacional perquè és l'òrgan competent per a la instrucció d'aquest tipus de delictes.