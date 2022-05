Investiguen els dos focus simultanis de l'incendi d'un bloc de Santa Coloma amb tres víctimes mortals

Tres persones han mort i quatre han resultat ferides, una d’elles en estat greu, a causa de l’incendi que s’ha produït la matinada d’aquest dimecres al número 23 del carrer Sant Joaquim, a Santa Coloma de Gramenet. En poc més de vint minuts, els Bombers han extingit el foc que s’ha produït en dos punts diferents: als comptadors de la planta baixa i a un habitatge del segon pis. Segueixen investigant-se les causes que han originat el foc.

10 dotacions dels Bombers s’han desplaçat al lloc dels fets a les 4.29h de la matinada i al replà del primer pis han trobat el cos sense vida d’una persona. A la segona planta s’ha localitzat la segona víctima i la tercera estava dins el pis afectat pel foc. En aquest mateix habitatge, s’ha trobat una dona ferida greu que han traslladat a un centre hospitalari. El SEM ha atès tres persones més amb ferides lleus.

"El foc cremava de forma simultània a la planta baixa i al segon pis, les hipòtesis estan obertes sobre si hi ha dos conats d’incendis diferents"

"El foc cremava de forma simultània a la planta baixa i al segon pis, les hipòtesis estan obertes sobre si hi ha dos conats d’incendis diferents", ha detallat Eduard Fernández, inspector i cap operatiu dels Bombers de la Generalitat. Com a mesura preventiva, s'ha tallat el subministrament elèctric i de gas de tot l'edifici. L’immoble té sis pisos i un d’ells estava tapiat.

Els veïns de l’entorn asseguren que alguns dels sis pisos del bloc estaven ocupats. L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha explicat però que l’edifici és propietat d’una immobiliària de Barcelona que els ha comunicat que "la majoria de contractes estan regularitzats". L’immoble "no forma part del pla de mal ús d’habitatges que nosaltres tenim detectat com a ocupacions", ha detallat Parlon.

Tant els bombers com l’arquitecte municipal treballen en constatar si l’immoble ha patit danys estructurals. D’aquesta manera es determinarà si els veïns podran tornar a casa o, almenys, a buscar les seves pertinences. L’alcaldessa ha explicat que s’ha activat el servei d’emergències CUESB i en les properes hores determinaran si és necessari facilitar als veïns un habitatge alternatiu mentre no puguin accedir al seu habitatge. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decretat tres dies de dol.

Baralles i conflictes a l’immoble

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra constaten que en aquest edifici s’hi han produït problemes de convivència. Així ho ha assegurat Núria Parlon: "ens consta que hi hagut baralles i denúncies per música alta; alguns dels veïns eren conflictius". L’alcaldessa de Santa Coloma ha confirmat que fa uns dies es va produir una detenció a l’immoble a causa de les amenaces per part d’un dels veïns.

La Jaqueline diu que no coneixia les víctimes, tres homes que vivien al segon pis

"S’escoltaven problemes entre ells", explica Jaqueline, una de les veïnes de l’entresòl. "Em costa creure que és intencionat, espero que no ho sigui", assegura. S’ha despertat pels crits del veí del costat que demanava ajuda i és quan se n’ha adonat que no podia obrir la porta a causa del fum. Al sortir al balcó ha vist com el seu veí i la seva dona han saltat al carrer. Ella i la seva filla han esperat que arribessin els bombers i quan han apagat el foc, els han obert la porta. Jaqueline diu que no coneixia les víctimes, tres homes que vivien al segon pis.

La Remedios, una altra veïna del número 23, que aquesta nit dormia a casa del seu fill, està convençuda que "el causant de l’incendi venia de fora" i assegura que el cablejat està en mal estat des de fa temps. De fet, fa uns mesos que es va produir un altre accident. Una persona va morir a causa d’una electrocució al mateix immoble.

Un veí de la zona ha explicat que aquesta matinada s’ha produït un altre incendi a l’immoble on viu, en un edifici molt proper al lloc dels fets. Relata que ha vist dues persones com marxaven corrent.