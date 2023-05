Investiguen un home per presumptament abusar sexualment a menors en un club esportiu de Santa Perpètua

Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que hauria abusat sexualment de diverses jugadores menors a la Unificación Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua. Els fets haurien tingut lloc a la localitat del Vallès Occidental i el presumpte autor és un exmembre del club, de 28 anys, acomiadat al gener arran d'una denúncia.

Es tracta d'un home que la policia hauria detingut el passat gener, després de rebre una denúncia. Sempre segons fonts policials, en aquell cas, el sospitós hauria quedat en llibertat després de declarar. Però el passat 17 d'abril els Mossos l'haurien tornat a arrestar per la seva possible implicació en un altre cas similar.

En concret, l'investigat és l'excoordinador de futbol infantil de la Unificación Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda. La policia l'investiga per altres possibles agressions, la majoria de les quals haurien tingut lloc l'any passat.

Això no obstant, el precedent més antic és d'ara fa deu anys. La víctima hauria denunciat els fets el passat mes de gener, a partir del qual haurien anat sorgint els altres casos.

Dos procediments oberts

En qualsevol cas, actualment hi ha dos procediments judicials oberts amb el sospitós com a protagonista. El gener de 2003 es va registrar una denúncia per l'agressió sexual a una menor de 16 anys als jutjats d'instrucció número 4 de Mollet del Vallès, que va decretar llibertat provisional i es va inhibir en el jutjat número 2, competent en la matèria.

La segona denúncia es va interposar el passat mes d'abril al jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell. En aquell cas, es va decretar llibertat provisional, i altres mesures.

Exterior del camp de futbol municipal de Santa Perpètua de Mogoda. — Albert Segura / ACN

En concret, retirada de passaport, prohibició de sortida del territori, ordre d'allunyament de mínim mil metres de la víctima i incomunicació per qualsevol via. També es va acordar inhabilitació especial per a la realització de qualsevol professió, ofici o activitat, remunerada o no, que suposi contacte regular i directe amb menors d'edat.

L'Ajuntament estudia personar-se

Fonts municipals han indicat que l'Ajuntament està estudiant personar-se com a acusació particular "per disposar de tota la informació del cas i oferir a les víctimes tot el suport". El consistori ha posat a disposició de les afectades i les seves famílies els serveis municipals d'Infància, Adolescència i Igualtat per oferir-los el suport i l'assessorament que requereixin davant els fets que s'han denunciat.

Indiquen que aquest mateix dijous, seguint indicacions dels Mossos, va celebrar-se una reunió amb responsables municipals, de la policia local, del club i membres de les famílies dels equips femenins de l'entitat. La trobada va servir per traslladar els fets als afectats i oferir-los suport psicològic i jurídic.

El club ho sabia des del gener

Per la seva banda, la Unificació Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua s'ha compromès a revisar els protocols i formar el seu personal per evitar nous casos d'abusos de menors a l'entitat. En un comunicat, ha assegurat que, quan el passat mes de gener va tenir coneixement de la primera denúncia en relació amb aquests fets, va aplicar el protocol intern contra els abusos sexuals i va acomiadar el treballador investigat.

Defensen que aleshores es va mantenir el silenci atenent les indicacions dels Mossos d'Esquadra. Aquesta setmana, després que el cos policial l'hagi informat sobre noves denúncies de jugadores menors d'edat del club, ha pres la decisió de traslladar el cas a l'Ajuntament i explicar-lo a les famílies, també seguint instruccions de la policia, segons han dit.