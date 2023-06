Investiguen l'alcaldessa de Sitges per presumptes irregularitats en l'adjudicació de subvencions i contractes

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional han entrat aquest dimecres a dependències de l'Ajuntament de Sitges en el marc d'una operació anticorrupció per presumptes irregularitats en l'adjudicació de subvencions i fraccionament de contractes a entitats de la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf i a una cooperativa del municipi, segons ha avançat la periodista Anna Punsí.



Els registres són per presumpta malversació, prevaricació i falsedat documental de membres de l'equip de govern actual (ERC) i d'anteriors legislatures, quan governava Miquel Forns, de l'antiga CiU. L'ACN ha confirmat que el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú investiga l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), i 23 persones més, entre elles vuit regidors del període 2017-2022.

Quatre detinguts

La policia ja ha detingut almenys quatre persones. Entre els arrestats hi ha el regidor d'ERC Jaume Monasterio, així com el secretari del consistori, una tècnica de platges i el cap de l'Àrea de Territori en anteriors mandats.



A més de l'alcaldessa i els regidors, hi ha quatre particulars investigats que formaven part d'una de les entitats investigades. El jutjat té obertes aquestes diligències des del maig del 2022 i les va obrir després de rebre un informe policial.



Els escorcolls han estat simultanis en edificis públics del consistori, entre els quals hi ha un edifici a la zona de les Pruelles, als afores de Sitges, on s'ubica l'Àrea de Promoció i Territori de l'Ajuntament. A més, també han entrat al Departament d'Informàtica, situat a l'edifici on també hi ha l'oficina d'atenció ciutadana, al carrer Nou.