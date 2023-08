Investiguen un mosso per bufetejar un home que cridava en ple carrer a Olot

Polèmica a Olot (Garrotxa) per l'actuació d'un agent dels Mossos d'Esquadra. Els fets han sortit a la llum arran d'una vídeo que ha començat a circular per les xarxes socials on es veu un mosso propinant una bufetada a un home cridant en plena nit al carrer del municipi.

El cos ja han obert una investigació per una possible agressió policial. Fonts dels Mossos han explicat que van tenir coneixement d'aquests fets aquest dijous a la nit –tot i que s'haurien produït la nit de dimecres- i que ho han elevat a la divisió que li pertoca investigar aquest tipus de fets.

Al vídeo, que ha fet públic Infogarrotxa, es veu com hi ha un home assegut en ple carrer de nit i increpa a una patrulla dels Mossos d'Olot que s'hi dirigeix arran de la trucada de veïns que es van queixar pels sorolls.

Els agents, que han estat tres, s'hi apropen i li diuen que vagi a dormir "la mona" mentre ell els increpa dient-los "pica'm una altra vegada". Aleshores, un dels agents li venta una bufetada i li diu que està molestant i que vagi a dormir.

L'actuació ha generat molta polèmica a les xarxes. Els usuaris han criticat la duresa de l'actuació de l'agent pel fet que l'home estava assegut i sense presentar una actitud violenta.