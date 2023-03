Irene Solà torna a les llibreries amb la novel·la 'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres'

L'escriptora Irene Solà tornarà a les llibreries el 10 de maig amb la novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama). Després de l'èxit Canto jo i la mutanya balla, amb el que va guanyar un dels Premis de Literatura de la Unió Europea 2020 i el Premi Llibres Anagrama el 2019, l'autora explora ara "la dualitat i el lligam intrínsec entre llum i foscor, vida i mort, realitat i fabulació".

Anagrama detalla que la història del seu nou llibre té lloc al mas Clavell, una casa habitada sobretot per dones, situada en algun lloc remot de les Guilleries "transitat per caçadors de llops, bandolers, emboscats, carlins, sortilleres, maquis, pilots de ral·lis, fantasmes, bèsties i dimonis".

A mas Clavell un grup de dones prepara una festa. Són la Joana, que "per trobar marit va fer un pacte que inauguraria una progènie aparentment corcada”; la Bernadeta, a qui manquen les pestanyes; la Margarida, que "en lloc d'un cor sencer en té un de tres quarts, rabiüt", o la Blanca, que "va néixer sense llengua, amb la boca com un niu buit, i no parla, només observa".

Una de les escriptores amb més futur de la literatura catalan

Filla de pare pagès i mare mestra, Irene Solà s'ha posicionat com una de les escriptores amb més futur de la literatura catalana. La seva primera novel·la, Canto jo i la muntanya balla, va aconseguir un gran èxit de vendes i es va traduir a molts idiomes. Es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i té un Màster en Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex.

En una entrevista amb Públic, Solà va explicar que la manera que aprèn a treballar o a desenvolupar idees "té molt a veure amb el procés, amb la investigació, amb la recerca amb perseguir interessos, amb voler aprendre, amb voler descobrir coses, en voler fer preguntes".

Sobre quins són els seus referents, Solà va detallar alguns noms, com Mercè Rodoreda i La mort i la primavera o el Solitud de la Víctor Català. "També m'agrada molt Toni Morrison, Faulkner, l'Enric Cassasses o Halldór Laxness, entre molts d'altres".