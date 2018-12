La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat que la formació ultradretana Vox "no cal que es presenti a Catalunya", atès que els seus arguments ja estan "representats" per PP i Cs, als quals ha enlletgit que hagin utilitzat el conflicte català com a "arma llancívola".



La representant governamental ha lamentat la "irresponsabilitat molt gran" comesa per PP i Ciutadans en les eleccions andaluses en utilitzar el conflicte a Catalunya per aconseguir més vots, a costa de fer "florir" Vox, que ha irromput al parlament d'Andalusia amb 12 escons.

Sobre la possibilitat que la formació liderada per Santiago Abascal pugui obtenir també en el futur representació parlamentària a Catalunya, Cunillera ha adreçat un missatge a Vox, PP i Ciutadans.



"Si l'aparició de Vox respon estrictament al conflicte català, cosa que jo crec que és més complexa, però si és així, no cal que es presentin, perquè ja estan representats aquí a Catalunya. Aquí tenim al PP i Cs, que han portat això a Andalusia i que cada dia a Catalunya estan utilitzant els mateixos arguments. Si és para això, no cal que vingui Vox", ha afirmat.



I és que, per Cunillera, "la veu del conflicte i d'anar en contra de tots els àmbits de convivència i respecte" ja està representat al Parlament català per PP i Ciutadans, per la qual cosa ha insistit que "si Vox ha de sortir perquè ha d'aportar alguna cosa, que no es preocupi: l'espai ja està ocupat".

La que va ser durant 23 anys diputada del PSC al Congrés, on va ser vicepresidenta primera, ha retret als populars i a la formació taronja que, "des de la dreta, estiguin atorgant a Vox la capacitat de tenir la clau" del proper govern andalús.



Ha considerat, en canvi, que ambdues formacions haurien de ser la "clau" que permeti que governi "la llista més votada", el PSOE de Susana Díaz; però també els ha recordat que sobre ells recau la "responsabilitat" que hi hagi un govern de la Junta en el qual no estigui present la "extrema dreta" i tancar-li el pas perquè "no vagi a més" a Andalusia ni en altres territoris.

Cunillera, que ha afirmat que el PSOE ha "guanyat" els comicis i és a qui li toca "posar-se a la feina" per administrar el resultat, ha constatat que "no era veritat que Espanya no tenia extrema dreta. L'ha tingut sempre, el que passava és que no hi era amb sigles pròpies. El que ha aflorat és el que veritablement hi havia".



Per això ha demanat reflexionar sobre la "manipulació" que s'ha fet en la campanya de la qüestió de la immigració, així com de l'ús per part de PP i Cs del problema a Catalunya com a "arma llancívola" per obtenir "rèdit electoral".

"Em sembla que fer això és una irresponsabilitat molt gran. A Catalunya tenim un problema, però el té tota Espanya. I crec que aquells que diuen que aspiren a governar Espanya haurien d'abordar-ho amb serenitat, rigor, dades i capacitat de diàleg i acords. Nosaltres ho hem fet així", ha asseverat.

Casado i Aznar

Sobre si creu que PP i Cs acceptaran el suport de Vox per governar a Andalusia, Cunillera ha suggerit que l'ex-president del Govern José María Aznar "va dir que Vox era més constitucionalista que el PSOE", per la qual cosa "a ningú li pot sorprendre que Pablo Casado, un líder fet a l'ombra d'Aznar, se senti proper a Vox. És gairebé pura lògica, no em sembla anòmal, perquè han compartit partit".

En canvi, a Cs l'ha emplaçat a que "faci cas dels seus socis" a l'Eurocambra, l'Aliança de Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE), que va advertir a la formació taronja que "aquest no és el camí" i "tenen la responsabilitat i obligació de posar tots els mitjans perquè Vox no sigui determinant en la política espanyola".



Cunillera ha fet una crida a "fer front" a la formació d'ultradreta i "aprendre del que passa a França, Alemanya o a Àustria, on es veu el que està passant quan governa l'extrema dreta i el que està fent".

"En aquest tema no podem cometre errors. Ara tenim l'oportunitat de veure-ho de cara i florit. Aspiro a que això faci de vacuna i no d'incentiu", ha assenyalat.



I ha sentenciat fent-se una pregunta: "Com pot ser s'escolti el que diu Vox, que vol derogar la llei de violència de gènere, i que no hi hagi ningú que reaccioni, i encara escoltem encara a responsables de PP i Cs dient que cal tenir-los en compte? Ningú racionalitza el que pot suposar això? Jo dubto, i parlo més per Cs que pel PP, que no facin aquesta reflexió".