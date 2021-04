Janssen paralitza l'entrega de les seves vacunes a Europa després de la recomanació de suspensió dels EUA

Janssen, del laboratori Johnson & Johnson, ha comunicat aquest dimarts que paralitza el llançament de la seva vacuna contra el coronavirus a Europa després que els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) i l'Administració de Medicaments i Aliments (FDA) hagin recomanat suspendre l'administració de la vacuna davant la possibilitat que provoqui trombosis i com a mesura d'"enorme precaució". L'Estat espanyol esperava rebre aquest dimecres 300.000 dosis del vaccí que s'anaven a administrar al grup d'entre 70 i 79 anys, 48.000 de les quals a Catalunya.

"La seguretat de la vacuna és la prioritat fonamental per al Govern federal, i ens prenem qualsevol indici sobre problemes sanitaris molt seriosament", ha indicat la FDA en un comunicat al qual ha tingut accés la cadena de televisió CNN.

Preguntada per la decisió de l'agència de Salut dels EUA de recomanar la suspensió de la vacuna produïda per Johnson & Johnson per sis casos "greus" de trombosis estranyes, l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha reiterat que ho està investigant i que "comunicarà els resultats de l'avaluació" un cop arribi a una conclusió. Per ara, "no té clar" que existeixi un vincle i no ha considerat necessari desaconsellar el seu ús mentre estudia els casos. La UE just havia de començar aquesta setmana a administrar la vacuna Janssen.

"Les opinions científiques de l'EMA proporcionen als estats membres la informació necessària per prendre decisions sobre l'ús de les vacunes", recorda un portaveu de l'EMA.



Tanmateix, l'EMA no ha concretat quan podria donar la seva opinió sobre els casos detectats. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca, el regulador de la UE va trigar unes tres setmanes a investigar els casos fins a determinar que els més estranys podien ser un efecte secundari "infreqüent" de la vacuna.