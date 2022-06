Un jardí d'immersió, un umbracle i una gran àrea de jocs formaran la gran àrea d'esbarjo de la nova plaça de les Glòries

Barcelona preveu situar al centre de la plaça de les Glòries els principals nodes d'activitat del parc, que inclouran una àgora sensorial, un jardí d'immersió, un umbracle, una gran àrea de jocs, un parc d'aigua i una àrea d'esbarjo per gossos. Així ho recull el projecte que defineix com s'ha d'urbanitzar l'àmbit del mig de la plaça i que ja s'ha aprovat inicialment. Està previst que les obres es licitin el mes de juny i s'iniciïn a finals d'any i es compta amb un pressupost de 26,4 milions d'euros. La transformació de les Glòries ha passat per diverses fases des del 2019 i aquesta actuació permetrà urbanitzar un dels grans espais del parc urbà que quedava pendent d'executar, avançant cap a la transformació final de la plaça de les Glòries.

Amb la urbanització d'aquest àmbit de la plaça es transformaran 4,3 hectàrees que s'incorporaran a la part ja executada del parc, sumant un total de 9 hectàrees. Segons l'Ajuntament, es busca "hibridar" ciutat i natura i acabar de generar un parc-plaça que inclogui la biodiversitat i el confort climàtic, així com espais recreatius. La urbanització també comportarà la instal·lació de bancs, cadires, gandules, taules de pícnic, dos quioscs i fonts per beure.

Verd i espais recreatius

Així, a la part central de la plaça és on es constituirà el gruix del projecte de la 'Canòpia Urbana' amb la plantació de més de 400 arbres i més de 23.000 unitats d'espècies arbustives.



Els principals nodes d'activitat del parc s'implantaran en aquest espai inclouran una àgora sensorial, un espai envoltat d'una corona de bambús gegants on es podran fer esdeveniments culturals. L'àgora durà el nom de Berta Cáceres, l'activista ambientalista d'Hondures assassinada el 2016. També hi haurà un jardí d'immersió que donarà accés a l'estació de metro i un umbracle.

A banda, s'hi projecta una àrea d'esbarjo per a gossos i una superàrea de joc infantil -'El node dinàmic'- accessible, per a diverses edats i amb 35 elements de joc. A més, es preveu 'El node fresc', un espai que inclou un parc d'aigua durant els mesos d'estiu.

Render de l'Àgora sensorial projectada a la plaça de les Glòries. — Ajuntament de Barcelona

Punt de trobada

En aquest àmbit concret de la plaça també està previst completar la trobada dels eixos de l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana i la Gran Via, que passaran a convertir-se en camins i itineraris que creuaran l'espai central de Glòries amb recorreguts pels vianants.

La tinenta d'Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha admès que disposar d’un horitzó temporal "és una bona notícia" després d’una dècada "arrossegant les obres d’infraestructura i espai públic" en l’àmbit de les Glòries. En aquest sentit, ha recordat que la posada en marxa del túnel els va permetre començar a actuar a la superfície.



Sanz ha posat en valor que la infraestructura s’adequa perfectament al servei del model de ciutat que volen i, ha subratllat, que la instal·lació de la clariana ja permet als veïns gaudir d’un espai "alliberat de fum" i "ple de verd". La tinent ha remarcat també que les obres del parc coincideixen amb les del tramvia, projectant “una ciutat saludable” amb una model de "refugi" que serà molt útil en un context d’emergència climàtica.

Finalment, ha celebrat que el parc disposarà de jocs infantils, espai per gossos, itineraris, així com la possibilitat de desenvolupar-hi diferents activitats. També ha insistit que permetrà millorar la connexió amb el Besós.