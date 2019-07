Javier Iglesias 'El Largo', l'home dels Cierco i Cospedal en l'Operació Catalunya

És el 19 de gener de 2017. La imputació en la causa Nicolay, per gravar il·legalment agents del CNI i Afers Interns, no li passa factura al comissari jubilat José Manuel Villarejo que menja amb el seu amic Adrián de la Joia i un soci d'aquest , Alberto Pedraza, encarregat d'intervenir entre els amos de la Banca Privada d'Andorra (BPA), els germans Ramon i Higini Cierco, i el Govern de Mariano Rajoy.



Pedraza porta a la taula notícies fresques sobre l'evolució dels tractes amb els Cierco per influir en diferents ministres, que poden ajudar-los a què s'arxivin els procediments que tenien oberts a Espanya per blanqueig de capitals i també davant les investigacions dirigides des dels Estats Units.



La conversa de més d'una hora i mitja, i de la qual Público n'ofereix alguns extractes, posa de manifest com es van valer de la condició de Policia de Villarejo per fer aquest treball privat i deixar una reguera de 'víctimes' en el camí, com el comissari d'Afers Interns Marcelino Martín Blas - a qui els Cierco van denunciar a Andorra per amenaçar-los- o les persones que han investigat, per exemple de l'entitat contrària, Andbank, perquè se'ls obri un procediment a l'Audiència Nacional a canvi de " salvar el cul als Cierco ".

"Als Cierco els hi donaran i si els donen ens foten"



Només començar el menjar Pedraza els fa un balanç de la situació entre Andorra, Espanya i els Cierco, com es pot escoltar i llegir a continuació (en versió original en castellà):

Alberto Pedraza: Pero tampoco yo te cuento la estrategia a donde estoy queriendo y por qué llevando la negociación con el Gobierno de España que ya se ha iniciado. Aquí había una parte de la línea típico de la gente mediocre y mierdera, "hay que decir a todo que sí. Qué tal y todo tibiezas...". Andorra son una banda de asaltantes de caminos, de antiguos traficantes de cualquier cosa y del tiro en la nuca. No os creáis que estamos enfrentando a un gobierno por muy pequeño que sea: 1) un Gobierno elegido democráticamente; 2) los que tienen alguna vinculación, todos absolutamente todos, con el trapicheo de cualquier tipo, da igual el recambio, el tabaco, qué droga qué diamantes... Todo. Esa gente que no por el pasarles y decirles qué guapo eres, no. Esa gente se han reído de España, del gobierno de España, de la poli de España, de Montoro. Sistemáticamente antes durante y lo van a seguir haciendo y vienen aquí los gilipollas van y van y les comen la... Si esto sigue así en esta línea ni El Largo ni el Rajoy, ni el Catalá, ni el Montoro ni el ministro Interior que no hacen nada. A los Cierco les van a dar y si les dan a nosotros nos joden.

"A Pepe li seguiu donant metall"

Assentades les bases, el paper del comissari Villarejo sembla fonamental. Al setembre de 2016, el policia ara investigat per suborn, organització criminal i blanqueig de capitals, ja havia anat al notari i li havia facilitat als germans Cierco quatre suposades notes informatives elaborades entre 2014 i 2015 que atacaven directament al comissari que en aquest moment l'investigava i havia aconseguit processar, Marcelino Martín Blas.



En aquest cas el que es cotitza, i és el que Alberto Pedraza ha intentat fer veure als germans de la BPA, és que Villarejo pot pujar a declarar a la causa oberta a Andorra, assegurant que els va dir: "Ell puja, balla una mica, li seguiu donant metall i acabem", com es pot escoltar a continuació.

Pedraza: Joder macho, llevamos muchas horas con esto... Y entonces El Largo... El Largo sí que la verdad lo está haciendo bien. Yo le estoy dando un poquito de caña para que no sea tan mierdilla..."Largo, no podemos ir así por la vida tronco...Como tú y el ... yo no soy así, vamos a meterle un poquito de heavy metal".

o quiero que vaya Pepe a declarar, nooo. Quiero que vaya Pepe ... quiero Pepe viene aquí por Dios al notario, pero no seáis tontos. "Sois tontos, sabéis lo que hace el notario, tonto pollas, coge a su amigo el cap del Govern y les da la escritura y vamos a quedar como cagancho. Aquí o se viene a sentarse delante del juez con munición, tenemos parte de ella, o bien aquí a liarla mundial. Y a que le reconozcan un poquito me España todos los huevos que se ha echado...". Por supuesto me puse animal y los tíos al final dicen que tengo razón.

No sé si me dan la razón y se cagan en mi padre pero no va a enseñar a Pepe, no me sale a mí de la polla, porque no vale para nada porque es lo mismo de entonces y vamos a parecer unos mierdas, estos tios no tienen nada y tienen fuegos artificiales. Y ya el juez si tarda un mes o dos o tres...



José Villarejo: Es lo que yo le dije a la pava…



Pedraza: Es un problema de ellos. Él sube, sí, baila un poquito, le seguís dando metal y acabamos. ¿Por qué?, le digo, porque nosotros no os habéis dado cuenta que todo esto hay que endurecerlo.

Els comptes dels Pujol i Javier El Largo



En tota aquesta trama hi ha un personatge fonamental amb el qual tots treballen colze a colze, l'advocat dels germans Cierco en aquest moment i home de confiança de la llavors secretària general del PP, María Dolores de Cospedal: Javier Iglesias Redondo a qui en la gravació diuen 'el Largo' o 'Javier el Larg'o, a qui sembla ser que l'exministre de Justícia Rafael Catalá, amb l'autorització del president del Govern, li ha sol·licitat que reestructuri l'Audiència Nacional.

Pedraza: Entonces se está preparando un dossier bastante heavy metal, que deja a Andbank y a todo el consejo de administración...



Villarejo: Eso sería la polla...



AP: A los pies de los caballos. Tengo ya todo el hilo conductor de la directora de comunicación es la mujer del pavo que metió el mayor boquete y estafa en Valora, te acuerdas la caja triple 7 que llamaban...



V: Totalmente.



AP: (…) Tenemos todo el dossier, se han conseguido las cuentas de los Pujol, se tiene todo el extracto de cómo todo ha ido... El Gobierno de España iba y decía: "Por favor, por favor os importaría y os hacemos una doble imposición al 10, pero estos lo iban pidiendo "por favor". Cuando estaban haciendo eso se levantan de la mesa llamaban a su amigo el del banco y les decían: "Tronco, toda la pasta de los españoles llévatela a Bahamas y a Panamá. Porque vamos a tener que contar que vamos a tener que dar información automática a partir del 1 de diciembre, de enero del 2017. Se han descojonaba ellos. Tenemos toda la información, se descojonaban, las comisiones rogatorias se limpiaban el culo con ellas. No han dado un puto papel hasta que han limpiado la cuenta de los Pujol.

(…) Javier está preparando un documento con las implicaciones penales que ha cometido Andbank, que decir Andbank es decir el presidente del Gobierno, es su hermano, tengo la conexión atada, documentada y les vamos a meter una hostia aquí en la Audiencia Nacional con la autorización del ministro de Justicia, del Maza, del Mazo, de su puta madre, del Moix y de todos. Porque como el ministro le ha dicho que le ha dicho el presidente al ministro, "oye, me gustaría que organizaras una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier que lleva 30 años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”.

Villarejo: ¿Javier Zaragoza?



AP: No, Javier El Largo.



V: ¿Nuestro amigo?



AP: Nuestro amigo va a montar un esquema de cómo va a ser la Audiencia Nacional... Eso, Pepe, el miércoles si vamos a la comida lo va a contar.



Adrián De la Joya: Aquí todavía no he hablado nada de la comida.



AP: Anoche agarré el coche y me voy a ver a El Largo y le digo "déjate de Linares que tenemos un tema gordo entre manos". La semana que viene entra Moix, te voy a sentar a comer con el fiscal Anticorrupción,



V: ¿Entra Moix al final? Joder, qué bonito macho... ¡Eso es lujo asiático!



P: Te voy a sentar a comer con Moix y le vas a contar que el presidente le ha encargaodo al ministro y el ministro a tí que ordenes la Audiencia Nacional. Que vamos a apuntar a delitos económicos a todos esos amigos que tenemos que han hecho mal el 721 ese en un lado, a los terroristas por otro lado, pero coño que el tío de terrorismo no puede coger y tirar a Abelló porque Abelló tenga un problema, porque son cosas diferentes. Hay que organizar esto con criterio y poner a los fiscales que sean amigos, no me jodas... yo tengo un montón de amigos que pueden dar problemas (…)

Entonces, El largo ya está con que aquí vamos a endurecer el tema y que vamos a meter una hostia a Andbank que te cagas, que también yo te digo lo mismo modular. Si el Presidente no levanta el pie a la familia (…) Entonces vamos a ponerlo muy al límite todo muy al límite para saltar por los aires o levantar el pie y que los andorranos acepten además ya no ya no voy a ir solo a que les dejen en paz, acepten que se han llevado el banco por delante y que han sido en connivencia con el Andbank y tendrán que hacer un plan de pagos a 20, 30 o 100 años de los 400. Ya no vamos a ir a pedir el dinero, una polla. Aquí se pide todo porque si no nos llevamos sistema financiero por delante tenemos datos de cómo se han reído de España.

Público s'ha posat en contacte amb Josep Pujol per preguntar-li pels suposats comptes a Andbank en aquestes dates i assegura que "va ser en aquest moment quan va aparèixer una carta que deia que la meva mare tenia diners a Andorra, al Andbank i altres informacions que són completament falses".

Josep Pujol Ferrusola en una imatge d'arxiu.- EFE

A qui sí que coneix és l'advocat Javier Iglesias: "Precisament va ser la persona que anys abans em va presentar el comissari Villarejo al seu despatx, amb el qual vaig tenir dues reunions allà. La idea que m'oferien era ajudar la meva família si paràvem la independència. ... En fi. Però el que està clar és que Javier Iglesias i José Villarejo tenen molt bona relació des d'abans que el policia es jubilés".

Cospedal, Javier Iglesias i Villarejo, vells col·laboradors



Javier Iglesias es va erigir com l'advocat de confiança del PP quan Cospedal va arribar a la Secretaria General i li va encomanar fer-se càrrec de la defensa de l'extresorer Álvaro Lapuerta. Després va fer-se càrrec d'altres missions del partit i de socórrer-lo davant els problemes. Tant és així, que en el menjar Villarejo informa Alberto Pedraza que ell ha estat en una reunió amb Javier El Largo i la pròpia María Dolores de Cospedal, com es pot escoltar a continuació.

Villarejo: Que tiene acceso al asturiano lo sé. Eso es cierto. Le llega a través de la Cospe. Yo estuve una vez, únicamente he estado una vez, pero lo he visto lo visto... Lo único es que no exagere, no es de los que exageran Javier, no es un tío que se apunta y vende burras, es muy comedido, al contrario. Más bien va un paso menos de lo que hace. No alardea, eso es cierto. Y lo único es que de alguna manera tenga la capacidad de convicción directamente cuando vea al asturiano para eso y eso hay que trabajarlo de prisa porque queda una semana. El martes es el último día para presentar la instancia para ser DAO, el martes que viene y en esa semana es cuando se decide.



AP: Bueno, una cosa, veros mañana con Javier, veros mañana con Javier (...) Él que se mueva...



V: Yo he quedado con él, no hace falta... yo he quedado con él el fin de semana.

"Cal salvar el cul als Cierco perquè siguis DAO"



Encara falta un personatge clau per poder executar aquesta estratègia que busca "salvar el cul als Cierco" -com el descriu el mateix Adrián de la Joya- i és el llavors director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) , cap de la UDEF quan es va obrir la investigació als Pujol o quan no es van obrir altres contra el PP i que el gener del 2017 aspirava a ser el nou director adjunt operatiu de la Policia, José Luis Olivera.



Així que els tres comensals dissenyen com li comptaran a Oli o Pepelu [el comissari José Luis Olivera] la feina que estan fent per als amos de la BPA amb "l'autorització del president" i que consisteix a atacar Andbank, salvar els Cierco i, en recompensa, serà nomenat DAO.

V: El lunes comemos y hablamos lo del DAO con El Largo y el Oli...



AP: Vale, pues el miércoles aquí a las dos, las dos y media dos y media tres.



De la Joya: Pues dile al Oli que venga pronto porque esto es muy importante.



AP: Es que macho para fajarle hay que apoyarle a tope diciendo que es un tío clave y básico para toda la documentación.



De la Joya: Pepe, y decirle al Oli que llevamos trabajando en esto mucho tiempo que no hemos querido contar nada...



AP: Va a ser más creíble y yo lo prefiero.



V: Vale.



De la Joya: ... que cuando el tío sacó el nombre otra vez acojonados yo me quedé cortado y pensé "este cabrón". Y es que llevamos trabajando en esto mucho tiempo, pero no había pruebas, las pruebas las acabamos de conseguir gracias a un trabajo de la hostia que ha hecho Alberto. Como consecuencia de esto ahora tenemos estas herramientas y se está con el Gobierno trabajando para hacerle DAO...

AP: Se va a quedar acojonado, por lo que hemos trabajado desde el principio y que tú me has dicho que tu gran amigo quiere ser DAO y yo estoy corriendo y volando porque tú me lo has pedido...



De la Joya: Que hay tomar las medidas para salvar el culo a los Cierco para que él sea DAO. Y tenemos la información nuclear y llevamos en esto trabajando meses, pero no hemos querido decirle nada porque a lo mejor no conseguíamos las pruebas y que en cuanto las hemos tenido... es sentarnos con él.



AP: Lo primero es sentarnos con él. Y que la semana pasada hubo reunión con El Largo y el presidente del Gobierno...



V: La prueba de que llevamos meses trabajando es que es en septiembre cuando yo hago el acta notarial.

"Donar-li un 'rejonazo' a Andbank" i al comissari Martín Blas



En aquesta al·lusió que fa Villarejo a l'acta notarial del mes de setembre de 2016, el policia es refereix a les notes informatives elaborades per ell entre octubre de 2014 i els primers mesos de 2015 i que va lliurar als germans Ramon i Higini Cierco perquè actuessin judicialment contra el comissari Marcelino Martín-Blas, que li investigava en el cas del pequeño Nicolás, en el negoci també surt el nom de l'empresari Adrián de la Joya.



Ara Villarejo vol donar-li un altre "rejonazo" a Martín-Blas i també a Andbank i, de passada, al rei emèrit, com es pot escoltar a continuació:

V: Sí porque ahora llegado el momento justificar por qué boicotea con lo de Andbank, que es lo que parece en las notas, las notas andorranas... Claro, yo adelantándome a todo esto, la cimentación ya está hecha con esas notas... Entonces, tal vez, ya ha llegado el momento de porque mete usted mano con lo de Andbank... Pues Marcelino recibe intrusiones del CNI porque él vende, que yo no me lo creo, que detrás podría tener algún problema el emérito y tal cosa que yo no la veo por ningún lado, pero el otro apuntarse el tanto... y es él quien lo boicotea todo diciendo que lo hace en 'nombre de' pero yo no lo creo que este señor esté detrás de ningún tema... Es este individuo y para vender la burra... Con lo cual, se le pega un rejonazo.



CONTINUARÀ