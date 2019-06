Javier Nart dimiteix de l'Executiva de Cs després que el partit es reafirmi en mantenir el cordó sanitari al PSOE

Segona dimissió de Ciutadans en tot just unes hores. L'eurodiputat Javier Nart també abandonarà l'Executiva del partit després que l'òrgan s'hagi reafirmat en la seva estratègia de mantenir el cordó sanitari al PSOE de Pedro Sánchez. La direcció ha celebrat una votació urgent aquest dilluns, a petició de Nart i de Luis Garicano, per revisar l'estratègia de Ciutadans de cara a la investidura, i després de la dimissió de Toni Roldán pel viratge cap a la dreta dels d'Albert Rivera.



La votació s'ha saldat amb 24 membres de l'Executiva a favor de mantenir el veto sobre Sánchez, quatre en contra i tres abstencions. Després de conèixer el resultat, l'eurodiputat ha deixat la direcció del partit, encara que conservarà la seva acta al Parlament Europeu i continuarà exercint la seva labor allà amb els d'Albert Rivera. L'estratègia de Ciutadans de prioritzar al PP com a soci preferent de cara als pactes postelectorals, mantenint un cordó sanitari sobre els socialistes, està causant un terratrèmol polític en el si de la formació.

Durant les últimes setmanes s'havien aixecat algunes veus crítiques contra aquest rumb, que ha derivat en algunes situacions com l'existència de pactes que inclouen en la mateixa equació a Ciutadans i a Vox o, fins i tot, com en el cas de Palència, una situació en la qual un candidat de Cs és investit alcalde amb els vots de la ultradreta, després de consignar un document en el qual s'assumien les condicions d'un pacte entre PP i Vox.



No obstant això, l'Executiva havia decidit per unanimitat seguir aquesta estratègia i confrontar a qualsevol preu al PSOE, encara que per a alguns membres del partit això suposés un viratge cap a la dreta. La dimissió de Roldán, membre del nucli dur de Rivera, ha reavivat el debat d'alguns dels crítics amb el rumb del partit (que havien votat a favor del cordó sanitari a Sánchez).



Per això, s'ha repetit la votació per revisar l'estratègia, i de nou s'ha tornat a imposar amb claredat l'opció de tancar la porta a qualsevol negociació amb els socialistes, encara que en aquesta ocasió s'ha trencat la unanimitat que va existir en la primera votació. Roldán va criticar que l'actual rumb de la formació suposava la ruptura dels principals valors fundacionals de Ciutadans, com la "regeneració" o el "reformisme".



"Com superarem la batalla entre vermells i blaus si ens convertim en blaus? Com regenerarem la política si donem suport a partits que fa 20 anys que són al poder? Com construirem un projecte liberal a Espanya si no ens enfrontem a l'extrema dreta?", es va preguntar el ja exportaveu d'Economia de Ciutadans. Roldán va rebre mostres de suport de dos membres importants del partit, el número u al Parlament Europeu, Luis Garicano, i el candidat a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea.