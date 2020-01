Una jornada més, tensió al Parlament, especialment important entre els socis de Govern, ERC i Junts per Catalunya. L’esperat ple d’aquest dilluns ha arrencat amb l'atenció centrada en la situació de Quim Torra, després que la Mesa de la cambra hagi acceptat retirar-li la condició de diputat. El ple ha evidenciat la distància entre els dos socis de Govern, ERC i JxCat, i s'ha fet especialment gràfica en el moment en què els diputats i membres del Govern de JxCat han aplaudit Torra mentre que els d'ERC s'ho miraven asseguts. La sessió també ha servit perquè grups com el PSC i Catalunya en Comú Podem hagin insistit en les peticions de convocatòria d'eleccions. Després de diverses interrupcions, la junta de portaveus ha acordat cap a les 18h ajornar el ple fins a la setmana vinent.



Les intervencions del president del Parlament, Roger Torrent, i del mateix Torra han servit per arrencar un ple que ha acumulat diverses aturades, una d'elles provocada per les desqualificacions al president del Govern de la portaveu de Cs, Lorena Roldán. El dirigent republicà, en la línia del que ja havia manifestat prèviament Sergi Sabrià -president del grup parlamentari d’ERC- ha exposat que "avui no podem compatibilitzar el vot" de Quim Torra, perquè això suposaria "la paràlisi del Parlament, perquè posaria en risc la seguretat jurídica, la validesa i l'eficiàcia de totes decisions adoptades al ple". Alhora, ha assegurat que "treballarem per revertir" la retirada de l’acta de diputat a Torra, decidida per la Junta Electoral Central (JEC), ratificada pel Tribunal Suprem i acceptada hores abans per la Mesa del Parlament.



En la seva intervenció, Quim Torra ha reclamat justament el contrari, és a dir, que el Parlament "reverteixi" una decisió que considera "il·legal" d’un "organisme administratiu", com la JEC. Segons ell, si no es tira enrere la retirada de la seva condició de diputat "es posarà en risc el pressupost [de la Generalitat] i la continuïtat de les institucions" catalanes. "Si reivindico l’acta de diputat és perquè no em pertany a mi, sinó als ciutadans que van votar la llista en la que jo estava inclòs. Ja n’hi ha prou de no fer cas a la paraula dels ciutadans. Soc diputat i president del Govern i només el ple del Parlament pot canviar aquestes condicions, cap secretari general té les competències per fer-ho".

Torra ha reivindicat que el passat 4 de gener el ple del Parlament va ratificar-lo com a diputat, i com a president, una situació que va repetir-se el passat dia 10 en una compareixença de JxCat, ERC i la CUP al Palau de la Generalitat. "Ens trobem en aquesta situació per haver defensat la llibertat dels nostres companys i el retorn dels exiliats. Soc aquí per haver defensat la llibertat d’expressió", ha insistit el president de la Generalitat per a qui "la independència només és possible amb tres premisses: la força de la unitat, no permetre que la repressió ens paralitzi i respectar la voluntat popular és impossible aconseguir la independència si no ens posem la línia vermella de respectar la voluntat popular".



"Si permetem que un òrgan administratiu, sense competències per fer-ho, tregui i posi diputats a la seva conveniència, en base a una llei pensada per terroristes i corruptes, avui obrirem la porta a desballestar les institucions i a què la Junta Electoral destitueixi tots aquells que li facin nosa. I això no ho podem permetre", també ha proclamat Torra.

PSC i Comuns volen eleccions, la CUP demana "restituir" Torra

Després de la intervenció de Torra el ple s'ha suspès durant uns minuts i, posteriorment, la primera a comparèixer ha estat la portaveu de Cs, Lorena Roldán, que ha titllat de "delinqüent" el president del Govern, fet que ha portat Torrent a suspendre el ple, després de cridar-la a l'ordre. Al seu torn, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que "la democràcia és respecte a la voluntat popular, però també a l’imperi de la llei i és per això que nosaltres considerem que vostè [Quim Torra] ha perdut la condició de diputat, tot i que continua com a president". Finalment, Iceta ha demanat la convocatòria d'eleccions, perquè s'ha constatat "una divisió insalvable i profunda entre els socis de Govern. Vostès no estan en condicions de seguir governant".



Posteriorment, la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha manifestat que consideren "injusta" la decisió de la JEC, però que no els sembla "una bona idea agafar un camí que només ens portarà al bloqueig de les institucions catalanes". "El bé superior és defensar les institucions catalanes i la democràcia i això és no caure en el parany de la dreta i no iniciar un amí que no ens porta enlloc", ha afegit. Finalment, ha reclamat també la convocatòria d'eleccions, però després que el Parlament hagi aprovat els pressupostos del Govern, ja pactats entre ERC, JxCat i els comuns.



Finalment, el diputat de la CUP Carles Riera ha reclamat que la Mesa defensi els "drets polítics" de Torra i l'activi "de nou" el dret a vot. De fet, ha ofert que els anticapitalistes entrin a l'organisme per fer-ho possible i ha reflexionat dient que "aquesta és la situació a la que ens ha portat el Govern efectiu i el pragmatisme, reculant dia a dia. Era un camí equivocat, l’únic camí possible era plantar cara, generar l’embat amb l’Estat per defensar els drets de les persones que han votat i s’han mobilitzat". I el líder del PP, Alejandro Fernández, també ha demanat noves eleccions.



Concentració a les portes del Parlament

Paral·lelament a la celebració del ple, unes 500 persones s’han concentrat a les portes del Parlament, segons fonts presencials, convocades per l’ANC per mostrar el seu suport al president Quim Torra i "defensar la sobirania" de la Cambra. En un comunicat, l’Assemblea ha reivindicat que només el ple pot "decidir suspendre o no un president de la Generalitat" i ha defensat que Torra mantingués les pancartes en suport als presos i exiliats polítics durant els períodes electorals. Els manifestants han portat banderes independentistes i simbologia en suport dels presos polítics.



JxCat no participa a les votacions i el ple s'ajorna

Les conseqüències de la decisió de la Mesa del Parlament s'han visualitzat ja en les votacions al ple d'aquesta tarda. JxCat ha decidit que si Torra no hi podia participar, el grup parlamentari tampoc ho faria. Això ha provocat, per exemple, que el pressupost del Parlament no s'hagi aprovat, ja que no ha rebut cap vot favorable. Tampoc s'ha aprovat el pressupost del Síndic de Greuges, però en canvi sí que han tirat endavant els comptes del Consell de Garanties Estatutàries.



Després de les votacions s'ha convocat una junta de portaveus a petició de JxCat i la CUP, que finalment ha acordat la suspensió del ple, que s'ajorna fins dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent. Les dues formacions havien demanat la convocatòria de Junta de Portaveus amb la idea d'intentar buscar mecanismes per tal que Torra seguís com a diputat. A la junta hi ha hagut un intens debat sobre la conveniència de continuar amb el ple o ajornar-lo. Per motius diversos, JxCat, Cs, PSC i Catalunya en Comú Podem s'han decantat per ajornar-lo i ERC, la CUP i PP eren partidaris de continuar, també per raons diferents.

Protestes i crema de contenidors

Després de suspendre's el ple una cinquantena de persones que havien participat en la protesta al parc de la Ciutadella davant del Parlament per la retirada de l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, ha tallat la Gran Via cap a dos quarts de vuit del vespre. Pel camí els manifestants han cremat diversos contenidors o bé n'han llençat al mig del carrer per bloquejar el pas. També han llançat pedres a un cotxe de la Guàrdia Urbana i diversos objectes a les unitats de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra que segueix els esdeveniments. El trajecte ha tingut una primera aturada a la plaça Urquinaona, on s'han encès diverses barricades fetes amb contenidors. Després d'una estona ha continuat pels carrers Pau Claris i Casp, on s'han seguit llençant contenidors a terra.



Mentre eren aturats a Urquinaona s'han encès tres o quatre contenidors. Els Mossos han avisat els concentrats, molts d'ells encaputxats, que hi hauria càrregues si es persistia en aquesta actitud, i ha estat aleshores quan la cinquantena de manifestants han seguit el trajecte cap a la Gran Via. Els Mossos no han arribat a carregar en cap moment però han fet algunes identificacions dels manifestants.



L'escena s'ha repetit en algun altre punt i també els manifestants han continuat la marxa després de les advertències policials que tampoc han arribat a carregar. Els Bombers han actuat per apagar els contenidors encesos en els diversos punts de Barcelona afectats. Malgrat la protesta ha estat desconvocada mitjançant les xarxes socials una cinquantena de persones han mantingut l'acció que ha provocat corredisses i persecució dels Mossos durant la dispersió cap a la zona de Passeig de Gràcia, que també ha estat tallada al trànsit durant uns moments sense més conseqüències.