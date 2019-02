Jenn Díaz: "Fa deu anys vaig patir violència masclista, però no ho explico com a víctima, sinó com a supervivent"

"La violència masclista no té classe, no té ideologia, no té ofici, no té perfil, no té nacionalitat, no té estatus, no té llengua,.... i les dones estem cansades, estem enfadades, estem fartes, però tenim una arma el testimoni, una arma que ens fa més fortes, ens ajuda a visibilitzar-nos,a alçar la veu i tenir-ne una de pròpia. Ara la història també l'explicarem nosaltres. I precisament perquè el testimoni és la nostra arma, avui vull seguir l'exemple de la companya [Cristina] Fallaràs i acabaré com he començat, el meu propi cuentálo per trencar tant silenci: hola, em dic Jenn Díaz i fa deu anys vaig patir violència masclista, física i psicològica, però no ho explico aquí en seu parlamentària com a víctima, sinó com a supervivent, gràcies".

Amb aquestes paraules, la diputada d'ERC ha donat a conèixer que va ser víctima de violència masclista i ha aixecat una ovació gairebé unànime d'un Parlament emocionat. I diem gairebé perquè la bancada de Ciutadans ha restat impassible, amb l'única excepció de la diputada Noemí de la Calle. Díaz ha visibilitat el que va patir durant el debat d'una moció de Junts per Catalunya sobre actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones.

Durant el seu parlament, la diputada -i escriptora- ha proclamat que "les dones estem fartes, estem enfadades i amb raó" i ha afegit que "és normal que a vegades vulguem venjança i no justícia, perquè també la justícia se'ns nega, ens culpabilitza, ens qüestiona i ens estigmatitza". Posteriorment ha repassat diversos exemples de violència masclista a Catalunya, a l'Estat i al món, des de feminicidis, fins a expressions proferides per jutges o escrites, passant per la definició que la Real Academia Española (RAE) fa de "sexo dèbil: conjunto de las mujeres" i "sexo fuerte: conjunto de los barones".



En una entrevista a Nació Digital, Jenn Díaz ha explicat que tot just fa una setmana va decidir explicar la seva experiència al Parlament i que els fets es remunten a fa més d'una dècada, quan ella tenia 17 anys i el seu company d'aleshores, 27. "Tenia un poder de dominació sobre mi molt explícit que jo no sabia interpretar perquè no tenia prou eines i perquè sovint tenim idealitzada una manera d'estimar basada en la gelosia i la possessió", hi comenta.



Detalla que va patir violència física en un parell d'ocasions i violència psicològica durant un parell d'anys fins que va poder deixar la relació. Més enllà d'altres comentaris manifesta que avui ha fet el pas d'explicar-ho públicament perquè "o no vaig tenir prou referents per sentir-me representada. Ara que soc diputada, tinc un deure de representativitat i de ser un reflex de la societat".